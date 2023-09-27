原油支撐 SM 價格且無新產能開出 台苯第3季有望轉虧為盈

原油價格維持高檔，支撐石化下游產品報價，且近期客戶端庫存有限，加上中國大陸無新產能開出下，支撐SM（苯乙烯）向上，台苯（1310）表示，SM廠開工率低，尤其新產能延後投產均有助減緩供給過剩的壓力，並對價格形成支撐，預期下半年利潤會越來越好，第3季有望轉虧為盈；下半年開動率約70%，2024年預期SM產線開動率可達100%。

針對下半年景氣，台苯表示，由於全球經濟增長放緩，預計下半年消費需求將持續疲弱。大陸房地產不振持續影響SM下游產品需求受到壓抑。SM市場嚴重供過於求。日、韓開工率偏低；歐洲因為原料上漲，部分產能退出市場；大陸新產能延後投產，直到2023年底不會有新產能投產。

台苯認為，後續原油價格應會持續上漲，且大陸SM庫存量達歷史低點、僅有3萬噸，再加上原油價格上升，SM後續價格有可能會保持穩定或上漲。另一方面，因為中油乙烯供應不足，台苯9月開工率會受到影響，但仍預期第3季有機會實現轉虧為盈。

倘若發生推升SM價格的狀況，雖然下半年可能不會出現顯著利潤，但整體市場應會逐漸改善。依據過去經驗，如果利差轉正，大陸廠商可能會重新開工，SM價格就會立刻登頂，但最近大陸的SM市場似乎逐漸變得更有秩序。

統計2023至2025年間SM新產能，2023年大陸370萬噸新產能投產，預計至今年底將無新產能投產；2024至2025年預計SM新增300萬噸，但目前僅有恆力石化60萬噸確定開出。這有助於產業秩序的建立。

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