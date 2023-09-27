購屋信心連37月樂觀 台灣房屋：選前房市「踏雪尋梅」

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布9月消費者信心指數，其中購屋信心為較上月微幅下滑，但仍是連37個月「偏向樂觀」。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴認為，新青安房貸為房市帶來一股暖流，惟大選結束前，房市氣氛仍相對冷清，不過後續在自住客的帶動下，產業界將「踏雪尋梅」。

「購買房地產時機」指標部分，9月調查結果為105.7點，較上月下降1.25點，但分數仍落在100至200之間的「偏向樂觀」，連續37個月維持在100以上的樂觀區間。

周鶴鳴表示，政府在打炒房下鞏固自住客權益，端出了新青安低利優貸政策，使整體市場買氣略受鼓舞，也讓下半年的買賣移轉年增率，連續2個月轉正收紅，因此新青安可說是房市寒冬中的一股暖流；不過後續在政經面還是有許多考驗，所以儘管指標保持樂觀，但分數卻連2個月下降，因此全年仍未脫「溫吞量縮」的格局。

周鶴鳴指出，第3季央行雖宣布利率連二凍，但再度下修今年的經濟成長率，總裁楊金龍的會後發言也被解讀為偏鷹，表示貨幣緊縮會維持較長時間，為後續的利率走勢及股匯市表現增添變數。

另外，第4季進入2024大選的白熱階段，各界因應選情，也將有更多的房市政策論戰，其中又以囤房稅2.0的推動最具指標性，即便政策從立院修法到正式上路開徵，至少還有1到2年的時間，且影響對象也以餘屋量大的建商及多屋族為主，但期間的攻防討論，不排除助長買方的觀望心理。

周鶴鳴表示，總結來說，直到大選結束前，房市基本上會維持「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，氣氛相對冷清；但受打炒房政策影響程度較輕的自住買家，以及憂心囤房稅催化漲租欲「轉租為買」的租屋族，有望對發揮支撐作用，因此房市在冷風吹拂下，還是有梅花綻放，產業界也將「踏雪尋梅」，持續朝剛性客源靠攏。

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