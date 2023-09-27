海運首例 長榮跨界發展綠能

長榮跨入「新能源」領域，創海運業首例。長榮海運將攜手哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ），共同發展綠能大計畫，聚焦低碳、零碳能源研究與開發，最快於十月下旬簽署合作意向書。據悉，官方也將扮演一定角色。

長榮、ＣＩＰ雙方均證實此事，初步合作共識已成型，但細節保密到家，原則上擬共同投入「零碳及低碳燃料開發研究」。業內猜測，氫能可能是一個重要方向。

長榮海運這次攜手ＣＩＰ，市場認為是要借重ＣＩＰ在綠能領域的專業。

ＣＩＰ是專注於再生能源綠地投資的全球最大基金，投資領域涵蓋離岸及陸域風電、太陽能、生質能、輸配電系統等。

根據統計，全球船運業的二氧化碳排放量占全球的百分之二，如果要減少碳足跡，就必須讓船舶廣泛採用乾淨燃料。這次長榮海運率先投入研究開發，將成為海運業的領頭羊。

近年來ＥＳＧ成全球新顯學，長榮海運積極擘畫「下世代海運藍圖」，聚焦節能減排，日前砸下一五七七點五億元，成為國內首家訂造甲醇雙燃料船業；十月攜手哥本哈根基礎建設基金，投入零碳及低碳燃料開發研究。

配合全球新環保法規推動，長榮海運已經有百分之八十的船配備脫硫設備，未來還有二點四萬噸新船陸續加入，將有效降低成本。

而聯合國訂定海事規範的機構「國際海事組織」（ＩＭＯ）將採用更具企圖心的溫室氣體減排策略，把國際海運船舶的淨零碳排目標提前到二○五○年，因此長榮海運率先買進廿四艘一點六萬ＴＥＵ甲醇雙燃料貨櫃輪，準備進行船舶汰舊換新。

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