雙燃料船 航運業新布局趨勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球航運業面臨日益緊縮的環保法規約束，低碳航行是航商痛點，零碳排更是大勢所趨，節能船布局成為海運業第一步，投資綠色能源有望成為海運下個顯學。

長榮日前率先投入千億元大買節能船，下一步要嘗試開發出真正低碳能源，因此找來CIP共同合作，為海運業者大轉型搶先找到利基，未來可能牽動全球海運業投資布局方向。

長榮日前已公告斥資千億元訂造甲醇雙燃料船；此外，陽明也公布預計斥資不超過300億元買進五艘LNG船，萬海則成立團隊如火如荼評估中。

全球環保節能趨勢下，海運節能船大戰開打，不符法規的船舶需要減速因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，考量到全球船舶將面臨更嚴苛環保法規約束，訂造雙燃料船舶更成航商新趨勢。

新的環保節能船，以柴油加上甲醇（工業酒精）或天然氣作為燃料，長榮訂製的甲醇雙燃料船是當前主流，也是最新節能船。

環保 長榮

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