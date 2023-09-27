春燕放鴿子 鋼市恐提前過冬
大陸十一長假在即，用鋼產業補庫存意願低落，預期的「金九」失色。上市外銷鋼廠主管說，鋼市永遠有多、空二派意見，但實況是「說好的春燕沒看到半隻，應該是被放鴿子了」，今年鋼市恐提前過冬。
大陸是全球鋼鐵產銷重鎮，牽動鋼市價量變化，根據最新商情顯示，今年大陸十一長假在即，下游用戶整體補庫存意願偏低，且七成以上補庫量明顯下降，高達85%用鋼產業認為鋼價震盪下跌機率較高，預期跌價結果自然不願進料。
此外，雖然產量降載，但大陸10月鐵水產量預計仍維持高位，五大鋼材成品供應也由降轉增，矛盾進一步惡化，各通路庫存壓力大，或成為拖累鋼價關鍵，綜合來看大陸十一後鋼價走跌風險較高。
樂觀者認為，大陸工信部等七部門聯合祭出方案，針對行業需求不振、投資不足等問題，提出實施技術創新改造、鋼材消費升級、供給能力提升、龍頭企業培育等「四大行動」，所以雖然鋼鐵業面臨較大下行壓力，在政策實施後，供需有望逐步恢復平衡、穩步回暖。
數據顯示，上半年大陸粗鋼表觀消費量年降1.9%，建築業用鋼占比下降，船舶、汽車、家電、風電、太陽能用鋼等持續增長，支撐製造業用鋼品種及數量增長。
大陸鋼協認為，推進基礎設施建設、調整優化房地產政策等見效後，預期鋼材需求將實現新平衡。
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