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內湖區潭美段4,400坪地上權案招商 合計權利金底價18.6億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
基地二「潭美段五小段35、35-1等2筆地號」。圖／第一太平戴維斯提供
基地二「潭美段五小段35、35-1等2筆地號」。圖／第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯今（26）日公告，「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」及「臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」2宗逾千坪土地招商案，權利金底價共約18.6億元，將以60年地上權的方式引進投資人開發，結標日為12月26日。

基地一「潭美段五小段21地號等4筆地號」為辦公服務區（一），土地面積約1,938坪，建蔽率與容積率分別為40%與225%，可做一般事務所、金融保險業、醫療保健服務業、旅遊及運輸服務業、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用，權利金底價為7億9,459萬元。

基地二「潭美段五小段35、35-1等2筆地號」為工商服務展售區，土地面積約2,468坪，建蔽率與容積率分別為50%與225%，權利金底價為10億6,808萬元，可規劃為零售空間、一般事務所、金融保險業、一般旅館、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用；基地規模適中，未來開發單棟面積可達到7,000-8,000坪以上，適合打造大型科技業總部。

根據第一太平戴維斯統計，內湖科學園區1億元以上的廠辦交易共有18件，累計交易金額達94.4億元。其中，最大宗交易為崇越科技以53.5億元買下內科西湖段整棟預售廠辦，寫下今年度台北市科技廠辦最大規模交易，換算每坪建物單價突破80萬元，也是繼金仁寶以81.9億元買下北士科T16街廓的地上權土地以來，科技業在台北市區購置商用不動產的最大交易案，顯示科技大廠總部升級的需求潛力。

根據第一太平戴維斯調查，目前大內科地區有將19個科技廠辦案正在興建或規劃中，預計在2023至2025年之間，將有14個建案陸續完工，其中已有6棟興建中的廠辦，將作為科技業總部自用、已經售出或者採只租不售策略，合計未來三年9.3萬坪的新供給中，有半數空間將不會釋出到市場上銷售。

另，加上西湖段與文德段，土地利用逐漸飽和，土地單價明顯上升，例如長虹建設於去年9月以19.8億元購買西湖段土地，換算每坪單價達285萬元，與四年前鄰近土地成交單價每坪190萬元相比，地價漲幅明顯，對於要總部升級的科技產業來說，不管是投入土地成本或者尋求合適的大面積空間將面臨不少挑戰。

第一太平戴維斯協理戴廣平表示，西湖段與文德段土地一地難求，想打造具規模的總部大樓，投入成本高且機會稀少，近年可以觀察到自用企業以及開發商將重心遷移到舊宗段與潭美五期，已提前開始布局；而捷運東環段已於今年初由行政院核定，預定2年內動工，9年半完工，未來通車後14分鐘即可抵達象山站，大眾運輸機能顯著提升將為舊宗與潭美段商業機能發展注入強勁成長動能。

基地一「潭美段五小段21地號等4筆地號」。圖／第一太平戴維斯提供
基地一「潭美段五小段21地號等4筆地號」。圖／第一太平戴維斯提供

戴維斯 地上權 科技業 內湖科技園區

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