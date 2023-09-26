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預防工安問題 威盛推出「預防性AI解決方案」獲好評

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

近日屏東廠房發生嚴重爆炸造成多位警消及安全人員死亡，引起社會重大關注，如何協助企業預防此類工安事故發生所造成人員傷害和財產損失以及提高環境安全，是當前社會關心的課題。威盛（2388）長期以來關注工廠安全，專注於工廠AI之發展，在今年推出多項預防性工安AI解決方案並落實並於重要石化業者中獲得好評。

災害的預防勝於事後的補救，威盛電子基於市場與業者對工業安全防災的需求，了解到有些區域因有高危險性原物料如揮發性有機氣體，導致火災氣爆風險高。一旦產生災害往往造成人員與設備巨大損失，因此需要全時防災監控，包括火焰偵測、煙霧偵測、氣體洩漏偵測與高溫異常檢測。另外在工廠敏感製程區或高危區域還要求相關設備需擁有防爆等級。

然而根據市場調查，傳統人力或監控設備普遍有以下問題: 包括既有火焰偵測、煙霧偵測設備採用攝影鏡頭單靠視覺RGB判別影像誤報率高導致假警報頻發會增加當責人員工作負擔也降低警戒心；而既有具有移動式防爆規格之氣體洩漏偵測設備紅外線熱影像儀其顯示資訊只能運用於定時人員移動巡檢，無法做到每週7天24小時全時防災監控，且仰賴人力耗費過大。

加上有些工廠環境人員不易到達，巡檢困難，增加人力工作安全疑慮。除此之外，災害發生時往往是火焰，煙霧、高溫或氣體洩漏同時產生，但現有市面偵側系統多半只有火焰，煙霧、或氣體洩漏其中一項至兩項之偵測，難以做到多樣事件同時偵測的功能來達到早期預警防災功能。

威盛為研發邊緣人工智能系統和工安AI應用軟體的科技公司，已完成開智慧工廠發煙火辨識防爆偵準系統_為火災和 管道洩漏預防現有的自動化危險檢測流程提供更廣泛的涵蓋範圍和更高的精確度並降低巡檢人力成本，讓所有預警防災流程效率大幅提升

威盛表示，企業也不用再冒著派人員到敏感危險區域去檢查火災或管道洩漏的風險，而是利用具備鏡頭的邊緣人工智慧系統，對其生產和倉儲場所進行24小時的全面危險檢測。運用先進的電腦視覺演算法對潛在危險，像是氣體的排放和腐蝕等等，進行識別所省下的費用遠超於最初投資的成本。

威盛 工安 防爆 火災 AI

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