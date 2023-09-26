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TikTok 中秋節蒐羅烤肉、月餅、專屬特效大賞 讓連假更顯賞心悅Moon

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中秋不必只賞月。TikTok蒐羅烤肉、月餅、專屬特效大賞，讓連假更顯賞心悅Moon。TikTok提供
中秋不必只賞月。TikTok蒐羅烤肉、月餅、專屬特效大賞，讓連假更顯賞心悅Moon。TikTok提供

中秋佳節除了烤肉、賞月之外，現在你又多了新方式可以度過佳節。全球領先的行動短影音平台 TikTok 今年為社群推出 #賞心悅Moon 中秋特別活動，不僅邀請TikTok創作者輪番踏上發掘特色烤肉與月餅的旅途，更獨家推出專屬特效與LIVE直播活動，讓社群也能在 TikTok 歡度中秋時刻，享受獨具魅力又賞心悅「Moon」的中秋連假。

歡度中秋好「食」刻：烤肉、月餅一應俱全，還有獨家超強不脫妝秘訣！

中秋美食琳瑯滿目，無論是出門探路月餅名店還是宅在家烤肉，TikTok 各路美食好手都不藏私地推薦自家口袋名單。看TikTok神廚威廉艾米（@william_amy）、吉利姐分享創意烤肉菜單、創作者今天想請假（@jz.dayoff）、咖味人生（@shan_22918）輪番推薦頂級無菜單鐵板燒與懶人 A5 和牛烤肉，或是由頂級名廚葉軒（@xuan_o929）揭密超實用的 30 秒烤肉生火訣竅，讓人秒跨越烤肉難關。若想用甜食滿足另一個胃，不妨看家庭主廚愛瑪（@emmas_kitchen_）如何自製名店等級鳳凰酥，或是饕客 Rita（@ritalin520）獻上法國藍帶主廚的手做餅乾，用有別於傳統月餅的高級小點滿足味蕾。

中秋烤肉歡聚時刻，卻還在擔心自己出門前畫上的精緻妝容被烤肉的油煙燻花了嗎？TikTok 更首度攜手彩妝品牌 KATE，邀請 4 位美妝創作者阿聲（@christine__makeup）、昭昭🌸Zhao（@anzhao.1202）、下巴妹妹（@baby0620129）、花生米（@abby_0999），展示最強不脫妝秘訣，在盡興返家時仍能保持最佳狀態。

共享中秋樂趣味：中秋專屬特效、線上烤肉趴應有盡有，用短影音紀錄中秋時分！

佳節時光紀錄團聚時光也不必大費周章，只要拿起手機就能輕鬆拍。TikTok 充滿多元創意特效，不管是輕鬆變身成仙氣嫦娥、萌嫩玉兔，或是挑戰畫月亮、疊月餅，強大的特效都能為團聚時光增添許多歡笑。

TikTok 也於中秋節特別推出精彩直播活動，邀請12位知名創作者於9月29日至30日到直播間來場「花好月圓之約」。獨具魅力的創作者們將於 TikTok LIVE 官方帳號（@tiktoklive_tw）與社群共度中秋，不論是嫦娥、月兔 Cosplay，還是引人入勝的中秋喜劇，亦或是柚子創作大賽，就是要和 TikTok 觀眾一起享受濃濃中秋氛圍。

不管是中秋限定的美好食光或是難忘佳節的歡聚時分，TikTok 的多元功能和獨特活動讓社群可以輕鬆紀錄創意影片、慶祝闔家歡笑每一秒。

中秋就到TikTok直播間來場花好月圓之約。TikTok提供
中秋就到TikTok直播間來場花好月圓之約。TikTok提供

中秋節 烤肉 月餅 TikTok 社群

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