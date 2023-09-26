攻特化市場 東聯主打環保永續、回收聚酯碳捕捉為原料
遠東集團旗下東聯化學（1710）續攻特化產品，繼去年發表安全抗菌、機能性等多項特用化學品後，針對熱門的環保永續與碳中和議題，以回收聚酯（R-PET）或製程碳捕捉的二氧化碳等為原料，推出一系列環保型界面活性劑，乳化劑與合成材料，搶進低碳環保新商機。
近年由於中國大陸EG（乙二醇）產能過剩，衝擊整體市場供需，東聯也積極轉型特化廠，降低EG對整體營收的占比。東聯表示，看好特用氣體、特用化學品等需求持續成長，未來也將於揚州廠推動特化轉型。
東聯將於今日下午舉辦法說會。法人預估，東聯第3季特化出貨季增可逾1成，雖然產品組合持續改善，但因為EG價格目前仍與原料乙烯呈現負利差，第3季本業還是有虧損壓力。
台北紡織展下月即將登場，東聯今年延續發展RPHB、XC、UC等系列，使用回收寶特瓶製成的回收聚酯（R-PET）或製程所捕捉的二氧化碳（CCS）等為基礎原料，結合既有環氧乙／丙烷加成的技術能力，推出一系列環保型界面活性劑，乳化劑與合成材料，進軍低碳環保新商機。
東聯今年前八月累計合併營收139.66億元、年減7%；上半年合併稅後淨利5.54億元、較去年同期呈現由虧轉盈，主要係因東聯第1季處分土地資產所致，上半年EPS 0.63元。
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