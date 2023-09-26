助攻創作者經濟 IG訂閱功能台灣上線
Meta今天宣布，Instagram訂閱功能將拓展至台灣，讓更多本土創作者受惠，粉絲可透過實際行動表達對創作者的支持，助攻創作者經濟。
Meta去年宣布在美國推出Instagram訂閱功能，讓美國的創作者以新的方式與粉絲建立更深的連結，並獲得額外的固定收入。
Meta今天發布訊息宣布，將此功能拓展至台灣，粉絲可透過實際行動表達對創作者的支持，也讓創作者將心力更專注於多元的內容創作。
Instagram表示，透過訂閱功能，創作者無須另闢新平台，即可在目前經營的Instagram帳號中，設定自選的月費、開啟個人檔案中的訂閱按鈕，提供訂閱者專屬的內容及福利，加深與忠實粉絲的連結並獲得每月固定的收入。
訂閱功能有訂閱者專屬貼文、Reels及直播、訂閱者專屬限時動態及動態精選、訂閱者專屬廣播專區及社交專區，以及訂閱者專屬徽章等新功能。
Instagram說明，訂閱功能將陸續在台灣開放給擁有超過1萬以上的追蹤者，並符合「合作夥伴營利政策」的創作者，創作者開啟功能後，Instagram未從其中收取任何收益分潤，創作者將享有所有的訂閱收入，而 Google與Apple將收取30%的應用程式內購買手續費。
Instagram指出，當符合資格的創作者開啟訂閱功能後，其追蹤者只需在該創作者個人檔案中按「訂閱」的皇冠圖示，即可依序完成操作。後續的獨享內容包含貼文或Reels上，將有紫色的皇冠，限時動態也將有紫色光圈環繞。
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