阿聯酋航空獻上家鄉味 與旅客同慶中秋

阿聯酋航空與台灣旅客同慶中秋佳節，阿聯酋航空特於杜拜飛往台北的航班上為所有旅客送上特製月餅，希望能以這項特別獻禮，讓旅客在飛抵台灣前，即可在空中感受濃濃的家鄉味。

中秋節在亞洲許多國家皆為重要且受歡迎的節日，也是人們慶祝、感謝大自然賜予豐富收成的時刻。在台灣，中秋節也代表家人至親團聚、共享佳餚或於皎潔月光下烤肉共樂的美好時光；造型圓潤的月餅則有月圓人團圓、和諧與團結的意涵，更是親朋好友間相互贈禮、同慶佳節不可或缺的重要象徵。

阿聯酋航空特於9月29日至30日中秋假期間，為搭乘EK366航班自杜拜飛往台北的旅客，準備了充滿鬆軟紅豆沙餡的月餅，讓旅客能與機上美饌一同享用，用細緻口感的好滋味為飛行增添綿密鄉情。同時，搭乘阿聯酋航空從杜拜飛往新加坡、香港、廣州、北京、上海和吉隆坡的旅客，亦能於航程中享用此份特別獻禮。

作為引領業界的國際航空公司，阿聯酋航空在不斷創新、提升產品與服務之際，亦將世界各地的傳統文化納入考量，以持續提供飛悅卓越的飛行體驗，與全球旅客歡慶每個特別時刻。

阿聯酋航空目前以兩艙等A380客機，營運每日一班的台北–杜拜直飛航班，並將自10月29日起改由三艙等A380 旗艦客機執飛，台灣旅客可再次享受屢獲殊榮的頭等艙私人套房和機上沐浴水療服務。

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