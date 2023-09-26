快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

阿聯酋航空獻上家鄉味 與旅客同慶中秋

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
阿聯酋航空示意圖，與新聞無關。 本報資料照／記者黃仲明攝影
阿聯酋航空示意圖，與新聞無關。 本報資料照／記者黃仲明攝影

阿聯酋航空與台灣旅客同慶中秋佳節，阿聯酋航空特於杜拜飛往台北的航班上為所有旅客送上特製月餅，希望能以這項特別獻禮，讓旅客在飛抵台灣前，即可在空中感受濃濃的家鄉味。

中秋節在亞洲許多國家皆為重要且受歡迎的節日，也是人們慶祝、感謝大自然賜予豐富收成的時刻。在台灣，中秋節也代表家人至親團聚、共享佳餚或於皎潔月光下烤肉共樂的美好時光；造型圓潤的月餅則有月圓人團圓、和諧與團結的意涵，更是親朋好友間相互贈禮、同慶佳節不可或缺的重要象徵。

阿聯酋航空特於9月29日至30日中秋假期間，為搭乘EK366航班自杜拜飛往台北的旅客，準備了充滿鬆軟紅豆沙餡的月餅，讓旅客能與機上美饌一同享用，用細緻口感的好滋味為飛行增添綿密鄉情。同時，搭乘阿聯酋航空從杜拜飛往新加坡、香港、廣州、北京、上海和吉隆坡的旅客，亦能於航程中享用此份特別獻禮。

作為引領業界的國際航空公司，阿聯酋航空在不斷創新、提升產品與服務之際，亦將世界各地的傳統文化納入考量，以持續提供飛悅卓越的飛行體驗，與全球旅客歡慶每個特別時刻。

阿聯酋航空目前以兩艙等A380客機，營運每日一班的台北–杜拜直飛航班，並將自10月29日起改由三艙等A380 旗艦客機執飛，台灣旅客可再次享受屢獲殊榮的頭等艙私人套房和機上沐浴水療服務。

阿聯酋航空 中秋節 杜拜

延伸閱讀

1顆蓮蓉月餅熱量=雞腿便當 國健署盤點中秋地雷糕點

中秋送禮有學問 富華創新推 ESG 禮盒友善土地

竹市衛生局中秋專案稽查18家食品業者 1秋刀魚鎘超標

中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

相關新聞

貿易壁壘調查後一旦優惠被取消 產發署長：3傳產恐受衝擊

經濟部工業局今日升格產業發展署，並舉行揭牌儀式，首任署長由原局長連錦漳出任，除了談到未來4大工作重點外，也提到大陸若在對...

北捷最夯捷運宅出爐 這站兩年成交近2千戶第一名

北捷最夯捷運宅在哪？房屋搜尋平台「樂屋網」以台北捷運營運中的主要5條路線為例，統計每條捷運線路，近兩年成交量最高的捷運站...

饗賓餐旅旭集天母店 9月26日登場

饗賓餐旅旗下高人氣和食料理 Buffet「旭集 和食集錦」第四家分店台北天母店，9月26日在天母人熱烈敲碗期待下正式迎賓...

六福村成國內首家私立動物園 獲 AAZV 邀請發表研究成果

美國動物園獸醫協會（AAZV）是目前全球規模最大、參與人數最多的動物園獸醫專業組織，每年所舉辦的年會，皆有來自全球獸醫學...

阿聯酋航空獻上家鄉味 與旅客同慶中秋

阿聯酋航空與台灣旅客同慶中秋佳節，阿聯酋航空特於杜拜飛往台北的航班上為所有旅客送上特製月餅，希望能以這項特別獻禮，讓旅客...

百貨周年慶陸續開跑！大葉高島屋周年慶10月5日啟動 業績挑戰8億元

百貨周年慶大戰將陸續開跑，大葉高島屋表示，看好疫後內需復甦，今年業績目標挑戰8億元，全年目標上看55億元，較去年成長26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦