饗賓餐旅旭集天母店 9月26日登場

饗賓餐旅旗下高人氣和食料理 Buffet「旭集 和食集錦」第四家分店台北天母店，9月26日在天母人熱烈敲碗期待下正式迎賓，旭集天母店全店498坪，共344個座位，開幕期間除推出時令劍筍及滿滿海味的限定料理，更有用餐後給予 Google 評分，就送旭集IP（達摩、招財貓）扭蛋活動。

眾所期待的旭集天母店，是旭集第二大分店也是繼2019年創立後在台北的第二家分店，九大餐區，一餐區一名店的設計概念，頂級食材美饌，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。醬香軟嫩「烤鰻魚串」、餐台秒殺「炭烤牛舌」、外酥內Q「海老春雨揚」、清鮮甜美「鮑魚土瓶蒸」、「每日現流鮮魚生魚片」、各式「現握炙燒握壽司」及日式「和果子」、現做「秋栗焙茶銅鑼燒」等，都是旭集餐台上取餐率極高的超夯菜色。

開幕期間，特推出時令盛產的劍筍特色料理，鹹香脆口「醬烤劍筍牛肉卷」、煙燻Q彈「黃金劍筍焙根卷」以及海味十足「海膽明太子焗海鮮」、外酥內軟「香炸酪梨甜蝦」等海陸限定料理。

天母緊鄰陽明山國家公園與士林商圈，又稱台北後花園，台北美國學校和日僑學校的設立，外語招牌與個性化商店林立，形成天母街區濃濃的異國風。旭集天母店因應當地特色，聚焦「和洋」為室裝風格主軸，以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾畫出來的細緻浪漫，呈現西風東漸的美好年代，結合日本九大經典工藝，透過每一扇窗景，瞥見庭園的四季風光。

開幕期間除推出時令劍筍及滿滿海味的限定料理，更有用餐後給予Google評分，就送旭集IP（達摩、招財貓）扭蛋活動。業者提供 饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」第四家分店台北天母店9月26日登場。業者提供

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