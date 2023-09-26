中秋送禮有學問 富華創新推 ESG 禮盒友善土地

中秋送禮學問大，近年來在全球 ESG 浪潮襲捲下，企業送禮更講究，富華創新（3056）今年就首度推出 ESG 文旦，與雲林斗六柚農合作，友善推廣產地消費及公平交易，伴手禮提箱也使用再生紙製作，處處展現企業愛護大地、追求永續的巧思。

富華創新總經理蔡晉榮表示，營建業的成長與茁壯源自土地，為感謝這片沃土孕育企業穩健成長，亦響應ESG與政府引領「台灣2050淨零排放」政策，公司持續以實際行動積極作為，在追求永續發展目標上。

這次中秋企業贈禮 ESG 文旦，也正符合SDGs11永續城鎮與社區、SDGs12永續的消費與生產模式，友善推廣產地消費及公平交易，促進在地農業發展，「ESG文旦是一份善意，給收禮者最溫暖的祝福。」

有趣的是，ESG 文旦產自斗六富興果園，竟巧妙與富華創新公司名稱相近，果園主人陳富興也曾是中小企業的經營者，退休後回歸田野，在家鄉的土地上栽種各式水果，文旦園是他每年中秋節最為驕傲的收成。

也因果園均採取自然栽種、友善土地的照護方法，讓產出的文旦更具豐美滋味，這一份對健康的把關，最能展現送禮者的心意，因此雀屏中選為富華創新今年的企業贈禮。

近幾年，富華創新不論公司活動或對外贈禮安排，均多數採用台灣在地農產品，2022員工家庭日就選在苗栗薑麻園，舉辦「薑薑好的小青農體驗微旅」，從挖薑、炒乾薑片，都由員工親手製作，深度體驗這片土地的美好。

富華創新今年以「喜願共好」理念，繼續落實企業公益行動，除了中秋企業贈禮 ESG 文旦，長期支持長安國小羽球隊活動與場地翻新，重視培育學子們的健康體能發展。

另外，大力支持「月園流浪動物照護協會」，以拍攝「浪愛不流浪」系列宣傳影片，介紹月園毛孩們的個性與特色，推廣認養代替購買理念，並陸續在「富華創新Ｘ總太地產」官方臉書登場，期盼毛孩都能找到自己溫暖的家，種種活動均是以實際行為落實 ESG 的精神，也要讓善意正向循環回到土地上。

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