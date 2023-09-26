快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

中秋送禮有學問 富華創新推 ESG 禮盒友善土地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富華創新今年中秋企業贈禮與斗六小農合作，展現企業追求永續的巧思。富華創新提供
富華創新今年中秋企業贈禮與斗六小農合作，展現企業追求永續的巧思。富華創新提供

中秋送禮學問大，近年來在全球 ESG 浪潮襲捲下，企業送禮更講究，富華創新（3056）今年就首度推出 ESG 文旦，與雲林斗六柚農合作，友善推廣產地消費及公平交易，伴手禮提箱也使用再生紙製作，處處展現企業愛護大地、追求永續的巧思。

富華創新總經理蔡晉榮表示，營建業的成長與茁壯源自土地，為感謝這片沃土孕育企業穩健成長，亦響應ESG與政府引領「台灣2050淨零排放」政策，公司持續以實際行動積極作為，在追求永續發展目標上。

這次中秋企業贈禮 ESG 文旦，也正符合SDGs11永續城鎮與社區、SDGs12永續的消費與生產模式，友善推廣產地消費及公平交易，促進在地農業發展，「ESG文旦是一份善意，給收禮者最溫暖的祝福。」

有趣的是，ESG 文旦產自斗六富興果園，竟巧妙與富華創新公司名稱相近，果園主人陳富興也曾是中小企業的經營者，退休後回歸田野，在家鄉的土地上栽種各式水果，文旦園是他每年中秋節最為驕傲的收成。

也因果園均採取自然栽種、友善土地的照護方法，讓產出的文旦更具豐美滋味，這一份對健康的把關，最能展現送禮者的心意，因此雀屏中選為富華創新今年的企業贈禮。

近幾年，富華創新不論公司活動或對外贈禮安排，均多數採用台灣在地農產品，2022員工家庭日就選在苗栗薑麻園，舉辦「薑薑好的小青農體驗微旅」，從挖薑、炒乾薑片，都由員工親手製作，深度體驗這片土地的美好。

富華創新今年以「喜願共好」理念，繼續落實企業公益行動，除了中秋企業贈禮 ESG 文旦，長期支持長安國小羽球隊活動與場地翻新，重視培育學子們的健康體能發展。

另外，大力支持「月園流浪動物照護協會」，以拍攝「浪愛不流浪」系列宣傳影片，介紹月園毛孩們的個性與特色，推廣認養代替購買理念，並陸續在「富華創新Ｘ總太地產」官方臉書登場，期盼毛孩都能找到自己溫暖的家，種種活動均是以實際行為落實 ESG 的精神，也要讓善意正向循環回到土地上。

ESG 文旦 中秋節

延伸閱讀

竹市衛生局中秋專案稽查18家食品業者 1秋刀魚鎘超標

中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

中秋前後財運最旺5生肖！「想招財」雞擺元寶、豬上廁所都抽到鈔票

連續16年送愛心 淡水關懷弱勢協會中秋愛心捐助

相關新聞

北捷最夯捷運宅出爐 這站兩年成交近2千戶第一名

北捷最夯捷運宅在哪？房屋搜尋平台「樂屋網」以台北捷運營運中的主要5條路線為例，統計每條捷運線路，近兩年成交量最高的捷運站...

饗賓餐旅旭集天母店 9月26日登場

饗賓餐旅旗下高人氣和食料理 Buffet「旭集 和食集錦」第四家分店台北天母店，9月26日在天母人熱烈敲碗期待下正式迎賓...

百貨周年慶陸續開跑！大葉高島屋周慶10月5日啟動 業績挑戰8億元

百貨周年慶大戰將陸續開跑，大葉高島屋表示，看好疫後內需復甦，今年業績目標挑戰8億元，全年目標上看55億元，較去年成長26...

數位遊牧民族 愛上杜拜友好環境

對於疫情爆發以來湧現的「數位遊牧民族」（Digital Nomad）而言，杜拜最友好。

台南晶英聯手世界麵包冠軍武子靖 推家鄉限定口味

台南晶英酒店攜手法國路易樂斯福世界盃團體冠軍、超人氣麵包師傅武子靖，在一樓 ROBIN’S 牛排館鐵板燒自助沙拉吧檯上，...

台南遠東香格里拉推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」

粉紅色是溫柔的代名詞，更是乳癌防治的精神象徵。為響應「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店即日起至10月31日，每日下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦