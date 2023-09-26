穿韓服追楓、搭火車衝秘境 雄獅精選五大楓紅勝地

賞楓季節即將到來，根據日本最新紅葉預測，北海道的楓葉最快自本（9）月底開始轉紅，其他地區也自10月起陸續進入最佳賞楓期。雄獅（2731）特別推薦日、韓、台五大賞楓勝地，包括包機直飛「德島」及「松山」走訪四國美景，及獨家規劃穿韓服追楓、超過十種必吃韓國美食體驗。雄獅旅遊表示，賞楓商品市場持續暢旺，像是日本整體銷售近8成，北海道更是早已售罄；另為滿足旅客深度旅遊需求，日本及南韓線特別規劃八天的長天數行程，帶旅客一次收藏楓紅回憶。

日本東北－雄獅推一次走訪８大賞楓名所

日本東北賞楓人氣第一的「奧入瀨溪流」，由整片楓樹林及豪放壯觀瀑布所構成，步行於此能夠看見流水與楓葉交織而成的美景；位於秋田的「角館武家屋敷」能搭上人力車探索400年前武士宅邸，除楓紅外還可見金黃燦爛銀杏林；若想一見滿山遍谷火紅風景，則推薦被列為世界文化遺產的「日光東照宮」，紅黃交織楓葉搭上華麗建築超浪漫。東北賞楓雄獅推出「一次集齊！東北賞楓8日」，一次走訪東北必訪八大紅葉名所，安排楓葉季時需提前半年預定的星野「奧入瀨溪流飯店」，走訪鐵道秘境只見線， 體驗銀山溫泉獨有的大正浪漫風情。

日本北陸－立山黑部賞「三段楓紅」、日本規模最大彩燈秀

北陸楓紅時間跨越10月份到11月份，人氣賞楓地點包含被評比為石川縣第一名的「兼六園」及岐阜縣「白川鄉」，還能前往有「日本阿爾卑斯山」美名的「立山黑部」，搭乘纜車欣賞從山頂、山腰及山麓不同海拔的獨特「三段楓紅」。此外，日本規模最大彩燈秀「名花之里」，被排名為日本十大賞夜楓名所。雄獅推出「北陸賞楓雙溫泉6日」，前往名花之里彩燈祭、米其林三星景點白川鄉合掌村，搭乘新穗高雙層纜車欣賞高空楓紅。

日本四國－栗林公園「賞夜楓」、獨特遊船賞楓體驗

雄獅針對四國地區推出包機賞楓，帶旅客前往目前尚無直飛班機的「德島」及「松山」。賞楓勝地首推「金刀比羅宮」，民眾前往參拜需先爬超過千級階梯，有「日本最難參拜神社」之稱，階梯兩側開滿的楓葉，與莊嚴神社交織成最美楓景。米其林三星景點「栗林公園」，每年11月將舉行點燈活動，打造獨特「賞夜楓」體驗；若想體驗遊船賞楓，可以前往「大步危小步危」，一覽溪谷被楓葉染成整片紅的特殊景致。雄獅旅遊推薦「松山、德島賞楓包機」安排四國賞楓，帶旅客搭乘日本首輛鐵路公路兩用車，前往被譽為神隱少女湯屋「道後溫泉街」。

韓國－全台唯一8日蒐羅首爾、釜山楓紅秋景

每年10至11月為韓國賞楓季節，特別推薦前往高山賞楓，如「內藏山國立公園」為韓國五大名山，有「韓國第一楓葉山」美名。還有海拔 845 公尺的「雞龍山國立公園」，秋季楓紅搭上古寺，景色十分浪漫。為了把握楓紅美景，雄獅特別推出獨家「韓國賞楓8日」行程，前往首爾、釜山賞楓勝地，穿韓服遊全州韓屋村，品嘗超過十種韓國美食，如米其林指南推薦弘大百年土種蔘雞湯、釜山豬肉湯飯等，深入體驗最道地的韓國。

台灣賞楓－首選福壽山、雄獅獨家高山鐵道追楓

想於秋季安排一趟國內小旅行，推薦前往福壽山農場「松盧」，每至秋季，楓葉紅、橙、黃、綠色交錯，配上日式造景建築，讓人彷彿置身日本；還可搭乘雄獅獨家「阿里山檜木蒸汽列車」，欣賞全台唯一高山鐵道楓紅。此外，另推出獨家「秋遊必比登環島5日」行程，安排必比登推薦老新台菜、筑馨居等，再造訪杉林溪，一次蒐集楓葉、銀杏及水杉美景。

參團抽日本第一豬排免費吃一年 國旅送千元一日遊

凡購買雄獅旅遊10月份至2024年1月底前出發日本團體行程，單筆滿10萬，即可獲日本第一知名連鎖豬排專賣店「吉豚屋」免費吃一年抽獎資格；此外凡報名雄獅國內11月至隔年1月出發秋季2日遊（含以上）行程，每人即可獲300元國旅折扣碼及限量磁鐵徽章，集滿３個徽章可免費兌換精選推薦國旅遊程。

雄獅旅遊「賞楓」產品集合頁可參考以下連結。

「奧入瀨溪流」由整片楓樹林及豪放壯觀瀑布所構成，步行於此能夠看見流水與楓葉交織而成的美景。雄獅旅遊提供 前往「立山黑部」搭乘纜車欣賞從山頂、山腰及山麓不同海拔的獨特「三段楓紅」。雄獅旅遊提供 搭乘雄獅獨家「阿里山檜木蒸汽列車」，欣賞全台唯一高山鐵道楓紅。雄獅旅遊提供 「內藏山國立公園」為韓國五大名山，有「韓國第一楓葉山」美名。雄獅旅遊提供

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