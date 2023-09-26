快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

吉林路占地逾千坪建築變豪宅 鄉林賴正鎰：百戶地主搬新家、第4季推案

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰宣布睽違十年，正式回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案！整合20年的近1,100坪大型都更案基地，近百戶住家都已騰空點交並陸續完成搬遷，鄉林近日將開始整理地上物與拆除舊建築，預計今年底前正式開工並公開推案。鄉林建設提供
鄉林集團董事長賴正鎰宣布睽違十年，正式回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案！整合20年的近1,100坪大型都更案基地，近百戶住家都已騰空點交並陸續完成搬遷，鄉林近日將開始整理地上物與拆除舊建築，預計今年底前正式開工並公開推案。鄉林建設提供

鄉林集團董事長賴正鎰今（26）日宣布睽違十年，正式回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案！整合20年的近1,100坪大型都更案基地，近百戶住家都已騰空點交並陸續完成搬遷，鄉林近日將開始整理地上物與拆除舊建築，預計今年底前正式開工並公開推案。

鄉林吉林路都更案將規劃兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，今年第4季即將公開銷售，預計可分回總銷約30億元。稀缺地段難得釋出的供給相當有限，建案尚未公開已經有不少組客人預約參觀。

鄉林集團董事長賴正鎰透露，吉林路都更案基地處於中山區新福里近吉林路與農安街口，是中山區的正核心位置。在此案基地的過去近百年來，原本僅有六、七處三合院古厝的風貌，地主是當地務農維生的大家族，六代宗親兩百多人就住在這塊土地上，三合院前面埕院，常要曬稻穀或花生，還可以遠眺圓山。

鄉林建設指出，在50、60年代的台北很多地區都還是水田模樣，都要挑擔走到大稻埕販售謀生，在該基地的多位地主描繪，當時「水城台北」的純樸情景，如今道路四通八達以及大樓林立的經濟繁榮與交通發達的景象，可說是進步許多。

賴正鎰說，都市更新政策目前正是政府推動的重大政策，而鄉林在台北長期經營下，在台北也推出過多個飯店式管理的高端住宅。該區域經過20年都更整合，最後在鄉林同仁以細心耐性與80多位地主搏感情，終於整合出這塊千坪以上稀珍土地，地主們在今年下半年起陸續搬遷，鄉林也在10月初將擇吉日吉時開始清理地上物。

鄉林中山區吉林都更案的住戶，幾乎都是在地老一輩的台北人，都很重感情，世居在這片土地的大家族開枝散葉，為滿足愈來愈多家族成員居住需求，從最初的三合院到民國60-70年代改建4樓連棟公寓，如今公寓也已經老舊，長輩們隨著年事增高、雙腳行走也日益辛苦，對於爬樓梯其實視為畏途。

賴正鎰透露，整合這個千坪都更基地，幾乎都靠多位住戶幫忙溝通，他們是主要意見領袖，當他們得知即要合作的團隊是打造日月潭涵碧樓的鄉林建設，覺得可以放心託付。

其中一位80多歲的老先生，對於都更後重建新電梯大樓充滿願景和期待的幸福感，期待都更能加速帶來更美好生活，去年底因病住院期間，還是掛念都更重建，交待好家族裡的大大小小親戚，要繼續與鄉林共同配合推動這個都更計劃，讓子孫們都可以在這片祖先傳下來的土地上過更舒適安心生活，如今聽到要拆屋了，儘管內心萬般不捨，但仍滿心期待，希望能與子孫入住新厝，過上好日子，好好享福。

中山區是屬於台北火車站的核心區第一環，屬於北市的蛋黃區，開發僅略晚於大稻埕艋舺，屬中期開發的臺北城區，且中山北路這條中軸線設有多家指標銀行、證券公司與高檔飯店，當地人文薈萃，過去有美軍俱樂部及日本商社的匯集地，要找到建地釋出真的很不容易，放眼台北，普遍是80戶以下小型住宅建案，鄉林吉林路案有百來戶的規模，最近新案中算是絕無僅有。

賴正鎰說，中山區坐擁文湖線，淡水信義線，松山新店線與中和新蘆線四條捷運，是台北市的核心蛋黃區，文教、商業、行政匯集，看好地段、交通與商圈、歷史人文等萬中選一優勢，此外也緊臨北市立美術館、新生公園以及大佳河濱公園，鄉林將會在這新建案中，融入鄉林建築元素與生活美學，打造水城台北舊城中的新地景豪宅。

鄉林 都更 賴正鎰

延伸閱讀

新竹寡婦樓都更案 邱顯智控國防部帶頭炒地

邱顯智揭寡婦樓都更案煉金術 時力指控國防部帶頭炒地

31歲男中643億頭獎！狂買3豪宅做李奧納多鄰居 專家喊母湯

鄉林建設斥資4.2億元跟文旦博士購地 要在斗六打造逾200戶全齡社區

相關新聞

北捷最夯捷運宅出爐 這站兩年成交近2千戶第一名

北捷最夯捷運宅在哪？房屋搜尋平台「樂屋網」以台北捷運營運中的主要5條路線為例，統計每條捷運線路，近兩年成交量最高的捷運站...

逛街嘗美食 台北車站K區地下街10月1日起試營運

台北市市場處轄管之台北車站K區地下街在今年4月重新公開招標，由東森得易購股份有限公司（東森公司）得標獲得經營權，該公司經...

立凱電LFP授權技轉澳商簽約 強韌海外電池供應鏈

鋰智財供應商立凱電今天公告，與澳洲磷礦商AVENIRA（AEV）簽署生產授權許可和服務合約，有助強韌歐、美、日、韓及印太...

百戶住家搬離了！北市吉林路千坪連棟公寓將改造豪宅

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（26）日表示，睽違十年，鄉林回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案，整合20年的近1...

國光子公司安特羅與越南簽銷售合約 攻腸病毒疫苗商機

國光生技（4142）子公司安特羅（6564）今（26）日宣布，腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）與越南國營最大疫苗公...

聯邦快遞為亞太、中東和非洲地區電子商務賣家 提升運輸服務體驗

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞為客戶提升線上運輸體驗。FedEx Ship Manager™（FSM）運輸工具中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦