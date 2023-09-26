吉林路占地逾千坪建築變豪宅 鄉林賴正鎰：百戶地主搬新家、第4季推案

鄉林集團董事長賴正鎰今（26）日宣布睽違十年，正式回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案！整合20年的近1,100坪大型都更案基地，近百戶住家都已騰空點交並陸續完成搬遷，鄉林近日將開始整理地上物與拆除舊建築，預計今年底前正式開工並公開推案。

鄉林吉林路都更案將規劃兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，今年第4季即將公開銷售，預計可分回總銷約30億元。稀缺地段難得釋出的供給相當有限，建案尚未公開已經有不少組客人預約參觀。

鄉林集團董事長賴正鎰透露，吉林路都更案基地處於中山區新福里近吉林路與農安街口，是中山區的正核心位置。在此案基地的過去近百年來，原本僅有六、七處三合院古厝的風貌，地主是當地務農維生的大家族，六代宗親兩百多人就住在這塊土地上，三合院前面埕院，常要曬稻穀或花生，還可以遠眺圓山。

鄉林建設指出，在50、60年代的台北很多地區都還是水田模樣，都要挑擔走到大稻埕販售謀生，在該基地的多位地主描繪，當時「水城台北」的純樸情景，如今道路四通八達以及大樓林立的經濟繁榮與交通發達的景象，可說是進步許多。

賴正鎰說，都市更新政策目前正是政府推動的重大政策，而鄉林在台北長期經營下，在台北也推出過多個飯店式管理的高端住宅。該區域經過20年都更整合，最後在鄉林同仁以細心耐性與80多位地主搏感情，終於整合出這塊千坪以上稀珍土地，地主們在今年下半年起陸續搬遷，鄉林也在10月初將擇吉日吉時開始清理地上物。

鄉林中山區吉林都更案的住戶，幾乎都是在地老一輩的台北人，都很重感情，世居在這片土地的大家族開枝散葉，為滿足愈來愈多家族成員居住需求，從最初的三合院到民國60-70年代改建4樓連棟公寓，如今公寓也已經老舊，長輩們隨著年事增高、雙腳行走也日益辛苦，對於爬樓梯其實視為畏途。

賴正鎰透露，整合這個千坪都更基地，幾乎都靠多位住戶幫忙溝通，他們是主要意見領袖，當他們得知即要合作的團隊是打造日月潭涵碧樓的鄉林建設，覺得可以放心託付。

其中一位80多歲的老先生，對於都更後重建新電梯大樓充滿願景和期待的幸福感，期待都更能加速帶來更美好生活，去年底因病住院期間，還是掛念都更重建，交待好家族裡的大大小小親戚，要繼續與鄉林共同配合推動這個都更計劃，讓子孫們都可以在這片祖先傳下來的土地上過更舒適安心生活，如今聽到要拆屋了，儘管內心萬般不捨，但仍滿心期待，希望能與子孫入住新厝，過上好日子，好好享福。

中山區是屬於台北火車站的核心區第一環，屬於北市的蛋黃區，開發僅略晚於大稻埕艋舺，屬中期開發的臺北城區，且中山北路這條中軸線設有多家指標銀行、證券公司與高檔飯店，當地人文薈萃，過去有美軍俱樂部及日本商社的匯集地，要找到建地釋出真的很不容易，放眼台北，普遍是80戶以下小型住宅建案，鄉林吉林路案有百來戶的規模，最近新案中算是絕無僅有。

賴正鎰說，中山區坐擁文湖線，淡水信義線，松山新店線與中和新蘆線四條捷運，是台北市的核心蛋黃區，文教、商業、行政匯集，看好地段、交通與商圈、歷史人文等萬中選一優勢，此外也緊臨北市立美術館、新生公園以及大佳河濱公園，鄉林將會在這新建案中，融入鄉林建築元素與生活美學，打造水城台北舊城中的新地景豪宅。

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