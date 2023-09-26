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北捷最夯捷運宅出爐 這站兩年成交近2千戶第一名

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
三重街景圖。圖 ／聯合報系資料照
三重街景圖。圖 ／聯合報系資料照

北捷最夯捷運宅在哪？房屋搜尋平台「樂屋網」以台北捷運營運中的主要5條路線為例，統計每條捷運線路，近兩年成交量最高的捷運站點，統計結果發現，中和新蘆線的最夯站點為先嗇宮站，該站位於新北市三重區，成交近2千戶，板南線的最夯站點是新北市土城區的海山站，成交逾1千2百戶。

其餘還有像是文湖線最夯為台北市中山區的中山國小站，成交也有超過千戶，至於淡水線最夯的紅樹林站，松山新店線最夯西門站，則分別有7百餘戶、6百餘戶左右的交易量體。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，先嗇宮站鄰近二重疏洪道重劃區左岸，一旁有興建中的新北第二行政中心，並預計進駐東森電視總部，話題多，吸引不少建商推案，近兩年光「都廳大院」就有1,600餘戶成交，「冠德心天匯」也有不少交易量拉抬，還有捷運共構宅「美麗新境」，也有不少買方詢問。

洪安怡說，海山站周遭有中央路、裕民路2大商圈，又有著一站進板橋的優勢，一直以來都是土城區發展最成熟的地方，也由於人口密集，可用素地不多，主要成交集中在中古屋，大樓與公寓皆有，近兩年光是「大同莊園」就有逾600戶成交，還有「良辰吉市」等，也是當地量體較大的知名社區。

台北市的中山國小站、西門站，是本次唯二上榜的北市內站點，洪安怡表示，這兩站特性上近似，都是舊市區、生活機能佳；中山國小站臨近雙城街、晴光商圈，林森北路條通色彩較淡，周遭環境相單純，治安較好，不少屋齡偏高的中古大樓，價位合理，選擇性多，如「和益金銀大樓」、「春暉新世界」、「皇宮大樓」等；西門站附近則以新建案拉抬成交量，包含「久年慕舍」、「榮耀西門」等。

紅樹林站是紅線倒數第二站，環境清幽，周遭有不少中古大樓如「富陽四季」、「富陽海悅觀海城堡」等，房型規劃上從套房到4房以上皆有，戶數多，詢問度高，此外還有新建案「山河帝寶」、「大隱小藍海」等大批交易帶動成交量成長；洪安怡提及，隨著淡北道路有望在年底動工，淡江大橋力拼2025年完工，當地機能有機會逐步到位。

近兩年北捷最夯捷運宅。資料來源／樂屋網
近兩年北捷最夯捷運宅。資料來源／樂屋網

捷運 先嗇宮 北捷 建商 成交量

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