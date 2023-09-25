北港工業園區招標 台灣金聯支持低污染產業進駐

台灣金聯公司正在辦理公開標售的北港工業園區土地，將於10月 17日中午12時截標，並在當天下午3時開標，標售底價為新台幣 33.8 億元；台灣金聯今日表示，歡迎且支持參標者能夠引進低污染產業進駐園區。

台灣金聯公司表示，該公司所有位於雲林之北港工業園區，經過近20年整合、開發，已成為大面積且完整之工業區土地，由當初荒廢雜亂之破舊廠區，蛻變為嶄新素地風貌。

預估園區未來可容納50多家廠商進駐，按照周邊工業區平均面積產值及員工人數計算，可提供1,000個工作機會及每年40億元的產值，對於地方民眾就業及產業，都有很大的助益。

台灣金聯表示，這塊工業用地，目前雖然仍屬甲種工業用地，但是目前地方政府正著手變更土地使用分區，樂見其成。

對於民眾表示希望將來能夠引進低污染產業進駐，台灣金聯公司特別重申，歡迎且支持參標者能夠引進低污染產業進駐園區，並呼籲有意投標廠商，應把園區土地未來變更後的使用分區和用途等，納入投標事前評估因素，並且在未來園區開發、設廠或投產的各項過程，都要符合法令和地方政府的指導，達到維護地方環境並且繁榮地方經濟的多贏局面。