東曜藥業攜手皓元醫藥 拓展大中華區 ADC CDMO 版圖

為了搶佔大中華區ADC藥物開發的商機，晟德（4123）轉投資公司香港東曜藥業與上海皓元醫藥近日達成戰略合作協議，雙方將結合各自在ADC藥物領域的技術優勢，共同打造一站式的ADC藥物研發和商業化CDMO服務平台。東曜及皓元的強強聯手，將有望為雙方加速拓展大中華區ADC委託製造服務版圖。

東曜表示，本次戰略合作將使雙方形成聯合服務團隊，為客戶提供從前期到後期的無縫對接服務，從小分子中間體到偶聯製程開發和生產一條龍服務，讓客戶享受到更完善、更高效、更低風險的服務體驗，加快開發進度、降低開發成本、提高開發效率，實現雙方長期穩定、互利共贏、持續發展的合作模式，更好地助力客戶ADC新藥研發和產業化進程。

目前全球約有15支ADC新藥已核准上市，2022年市場規模約72億美元，2023年1至5月，全球醫藥市場ADC交易案就有24起，其中12起與中國大陸相關，由此可知大陸ADC市場的蓬勃崛起。由於ADC藥物複雜且多樣，其製程有高技術障礙及高資本支出，使得專業一站式CDMO市場需求龐大，根據市調機構估計全球ADC外包服務市場規模至2030年將達110億美元，年增率為28.4%。

東曜藥業是中國大陸長三角地區唯一能夠提供ADC藥物全流程研發和生產的高品質CDMO公司，其基地位於蘇州工業園區，並於2019年在香港證交所掛牌上市。隨著大陸ADC藥物開發市場的快速發展，東曜藥業的CDMO業務也呈現出爆發性增長，2023上半年CDMO營收同比增長105%，其中ADC相關項目約佔50%，在手訂單額上看12億人民幣，市場前景廣闊。