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耐斯集團搶攻男性愛美商機 沐浴用品創新行銷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
搶攻男性愛美商機，國內男性洗沐第一品牌PonPon Man，自從推出「瑪卡澎澎系列」後，三年來持續稱霸市場。業者提供
搶攻男性愛美商機，國內男性洗沐第一品牌PonPon Man，自從推出「瑪卡澎澎系列」後，三年來持續稱霸市場。業者提供

耐斯集團搶攻男性愛美商機，國內男性洗沐第一品牌 PonPon Man (瑪卡澎澎)三年來持續稱霸男性洗沐市場，繼續以時尚精品形象為行銷主軸，找來三位擅長人像知名新銳攝影師合作，以攝影師的專業視角，精準詮釋現代都會男女形形色色的愛情觀。

業者表示，一般來說，大部分品牌只要推出革命性產品，都會大肆宣傳，反其道而行，不找知名代言人、不鼓吹產品功能，反而以經營時尚精品形象殺出重圍，致勝關鍵還是產品，研發的成分富含雄性營養成分的「瑪卡根」，有助於提升男性青春活力。不僅能養出光滑有彈性的緊緻肌膚，洗髮露更能刺激毛囊，讓夏日油頭瞬間蓬鬆。

在擬定行銷策略時發現，有調查顯示，86%的年輕男性對於產品的感性訴求遠遠超過理性邏輯。面對產品同質性強的洗沐市場，年輕消費者對品牌的認同感來自生活態度的投射。也就是說，品牌帶來的情感價值，才是選擇產品的首要關鍵。甚至通路的統計數字也反應出，男性沐浴乳的消費市場很大比例是來自女性，找來三位擅長人像的知名新銳攝影師合作，以攝影師的專業視角，精準詮釋現代都會男女形形色色的愛情觀。

廣告業者也分析，現在的年輕人偏好創新有趣的情感化廣告，像Calvin Klein就是以性感照片吸引消費者目光。瑪卡澎澎這次邀請三位不同風格的攝影師，搭配九位氣質與眾不同的模特兒，透過情境、光線、人物的眼神與情緒，讓照片「說話」，在IG社群平台上，討論聲量爆增，進一步推升產品銷售竄升。

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