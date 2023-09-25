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漢來海港升級版「島語」 9月27日開訂

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」主打異國料理百匯，並以豐富海鮮為主。漢來美食提供
漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」主打異國料理百匯，並以豐富海鮮為主。漢來美食提供

漢來美食旗下以海鮮聞名的主力品牌「漢來海港」餐廳，長年以來深獲饕客喜愛，今年10月終於將開出全新升級版「島語自助餐廳」，首波訂位將於9月27日上午11時準時開放，而漢來美食提前在9月20日起舉辦來美食APP饕客募集活動，活動開跑僅短短10分鐘，就創下1,000名會員搶先申請的盛況。

漢來海港升級版的「島語自助餐廳」是漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌，在設定上仍主打異國料理百匯，但以豐富海鮮食材為強項的漢來美食，此次在島語的呈現上自然不會讓饕客失望，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片等都是每日餐檯上必備鮮貨，肉類的美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞，絕對能讓饕客眼睛一亮，最特別是，島語強調一島檯一款主題餐酒，餐與酒的搭配，將可讓整體用餐的體驗更加豐富而完美。

「島語自助餐廳」位於全新落成的台北漢來大飯店，坐落在南港軟體園區，緊臨南港展覽館及中信金融園區，從南港展覽館捷運站步行5分鐘即可抵達，交通便捷，商辦洽公及展覽期間人流量龐大，無論商務宴客或家庭聚會都相當適合。島語自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐之外，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期，而消費者最關心的餐期與餐價資訊也已正式在官網曝光，平日午餐1,490元、下午餐1,090元、晚餐1,790元，價格最高的則是假日晚餐，為2,090元，訴求以中高價位即可享受頂級餐食與服務，堅持以高價值取代高價格。

為回饋漢來美食常客，10月7日正式開始營運當天將舉辦島語自助餐饕客試吃活動，為募集有興趣的饕客，特別於來美食APP開放會員獨家報名，9月20日報名開跑，僅短短10分鐘即創下1,000名會員搶先申請的佳績，累積至今（25）日，已突破萬人申請，全新品牌集客力不容小覷，試吃活動申請至9月27日截止，下載APP並註冊成為會員、填寫表單即有機會抽中搶先試吃名額。

漢來美食於台北漢來大飯店共開設有6間餐廳，包含3個全新品牌，當中最受矚目的莫過於被稱為「升級版漢來海港」的「島語自助餐廳」。以「提供美好用餐體驗的FINE DINING精緻餐飲」為此次全新品牌的核心概念，講究餐食、服務與氛圍三者平衡，以8座島嶼的姿態，透過料理職人的技藝巧思和飲食思維，將各式當令食材轉化成一道道島檯上的美味。

「島語自助餐廳」除豐富的海鮮食材外，美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞。漢來美食提供
「島語自助餐廳」除豐富的海鮮食材外，美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞。漢來美食提供

漢來美食 漢來大飯店

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