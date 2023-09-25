新光三越鑽石塔盼9月底試賣 要成集團旗下坪效最高百貨

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經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
新光三越Diamond Towers二館Restaurant A，今年10月訂位已滿。記者余承翰／攝影
新光三越Diamond Towers二館Restaurant A，今年10月訂位已滿。記者余承翰／攝影

新光三越近期最重要店舖-Diamond Towers 今（25）日舉辦預覽，有五大亮點，包括米其林高端餐飲、全台首發香氛、潮流運動選品概念店、打造社交中心包括話題咖啡店和法式甜點店等、以及推出首家導入高端精品級食材最頂級的「美麗市場」；首年目標25億元，來客數估200萬人。至於試營運時間會再公布，希望能做新光三越旗下坪效最高的店。

新光三越為了維持既有店舖成長動能，更持續拓展新事業，去年8月首度跨足 Outlets 市場，在高雄打造「SKM Park」。最新一代店型 Diamond Towers，面積約4,500坪，是新光三越最小店舖；新光三越總經理吳昕陽表示，期待本月底能很快試賣試營運。

新光三越主管表示，距離上次開出全新店鋪，是2013年底開出台南小西門，此為睽違十年再開出第15家店舖、台北市第8家店的 Diamond Towers，分為一館和二館。

本次推出十家全台首發、七家百貨獨家、十七家東區獨家櫃位，品牌數超過300個，近五成為獨家品牌，將主打「台北最時髦的社交中心」。

以面積來看，占比最高為餐飲達三成，其次為名品占比兩成，第三為運動跟潮流。

新光三越表示，東區百貨公司已在此長期經營很長時間，因此思考這家店舖的定位，期望帶入流行跟時髦的客人，餐飲和精品是最重要兩大業種。特別是買精品年齡層不斷往下走，希望聚焦在年輕時髦也會注重運動的客群，整體定位會比新光三越信義新天地A11更升級，客群更高端。

Diamond Towers 試營運五大獨家亮點。首個亮點為全台首發香氛，有 LOEWE Perfumes、TRUDON 等。第二亮點是新奢潮流選品店，有 TRENDS、BEAMS 等。

第三亮點是全台首發高端餐飲名店 Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室。第四亮點是話題咖啡廳如興波、Gelovery Gift、台北東區最美咖啡廳勺日、KafeD。

第五亮點是獨家生活概念店，有 PORSCHE 全新電動概念店、新光三越自營超市「美麗市場」升級版，為首家導入高端精品級食材的最頂級超市。

新光三越表示，Diamond Towers 餐飲客單為新光三越旗下最高。Restaurant A 晚餐定價6,000多元；初魚集團旗下法式鐵板燒「li」、燒肉餐廳「板前中山」，印度料理「夏花餐室」，客單2,500至3,500元，其他餐廳平均客單600-800元。

名品包括 Dior、和 Burberry、FENDI 等，其中 Dior 主打全女性商品，將有全新設計概念的店裝。

新光三越Diamond Towers一館BEAMS專櫃。記者余承翰／攝影
新光三越Diamond Towers一館BEAMS專櫃。記者余承翰／攝影
新光三越Diamond Towers一館香氛專櫃。記者余承翰／攝影
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新光三越Diamond Towers外觀。記者余承翰／攝影
新光三越Diamond Towers外觀。記者余承翰／攝影
新光三越Diamond Towers一館美麗市場，打破以往位置都在地下樓層，本次設於四樓。記者余承翰／攝影
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