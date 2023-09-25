聯合行為之虞？公、協會製作建議價格表 公平會開罰10萬

中華民國熱浸鍍鋅協會製作「熱浸鍍鋅加工建議價格表」，並於每季「熱浸鍍鋅雜誌」上刊載、發送所屬會員知悉，公平會認定此舉已違反公平交易法聯合行為之禁止規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

公平會表示，中華民國熱浸鍍鋅協會主要業務為推廣熱浸鍍鋅加工法，以解決鋼鐵材料之銹蝕問題。協會雖稱，編製建議價格表，是為了提供工程單位作為預算評估，且僅為參考性質並無強制性。但公平會調查發現，協會所屬會員雖未全數依照建議價格表報價，但因協會有一定之公信力，該表仍具有參考性質而會拘束並影響協會會員訂價決策，已形同市場參考價格之基準。

公平會表示，調查過程也有會員表示，訂價因高於建議價格表，客戶會質問其報價為何較該表為高，最後並轉向其他同業交易，顯示會員訂價自由受到該表拘束，對相關市場之供需功能產生影響，已構成違反公平交易法第15條所禁止之聯合行為。

公平會表示，公、協會為市場上具競爭關係之事業所組成，所製作並對外公開之建議價格表如果形成事業訂價之參考基準，進而拘束事業訂價自由，則有構成違法聯合行為之可能性，故各行業之公、協會應特別審慎，以免觸法。

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