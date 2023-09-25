快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

聯合行為之虞？公、協會製作建議價格表 公平會開罰10萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

中華民國熱浸鍍鋅協會製作「熱浸鍍鋅加工建議價格表」，並於每季「熱浸鍍鋅雜誌」上刊載、發送所屬會員知悉，公平會認定此舉已違反公平交易法聯合行為之禁止規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

公平會表示，中華民國熱浸鍍鋅協會主要業務為推廣熱浸鍍鋅加工法，以解決鋼鐵材料之銹蝕問題。協會雖稱，編製建議價格表，是為了提供工程單位作為預算評估，且僅為參考性質並無強制性。但公平會調查發現，協會所屬會員雖未全數依照建議價格表報價，但因協會有一定之公信力，該表仍具有參考性質而會拘束並影響協會會員訂價決策，已形同市場參考價格之基準。

公平會表示，調查過程也有會員表示，訂價因高於建議價格表，客戶會質問其報價為何較該表為高，最後並轉向其他同業交易，顯示會員訂價自由受到該表拘束，對相關市場之供需功能產生影響，已構成違反公平交易法第15條所禁止之聯合行為。

公平會表示，公、協會為市場上具競爭關係之事業所組成，所製作並對外公開之建議價格表如果形成事業訂價之參考基準，進而拘束事業訂價自由，則有構成違法聯合行為之可能性，故各行業之公、協會應特別審慎，以免觸法。

延伸閱讀

明揚工廠存3種過氧化物只提供1份安全資料 周春米：嚴重違規

企業盈虧互抵 四個必要

死刑速決公投提案 中選會決議駁回

獨資合夥事業 免課營所稅

相關新聞

房市其實很熱…政府統計是落後指標？ 第一線從業人員：這個月公司成交好幾戶了

「很好啊！我們昨天又成交一個案子了，這個月公司已經成交好幾戶了」。

選舉影響買房意願？ 63%受訪者認為「有需要就會買」

信義房屋針對官網用戶進行第4季購屋意向調查，結果顯示，今年選舉對於房市干擾相對輕微，僅有31%的受訪者會因為選舉而觀望，...

新光三越鑽石塔盼9月底試賣 要成集團旗下坪效最高百貨

新光三越近期最重要店舖-Diamond Towers 今（25）日舉辦預覽，有五大亮點，包括米其林高端餐飲、全台首發香氛...

台泥張安平：十年內歐盟沒有不要錢的碳排放

為落實與推動永續供應鏈，台泥（1101）日前召開2023年度供應商大會，採線上與實體同步進行，共計超過150家在地與海外...

「鋭揚台積商城」動土 推地上權透天店墅受矚目

房市低迷，鋭揚國際建築團隊逆勢操作，其位於高雄左營的「鋭揚台積商城」地上權建案今（25）日開工動土，引起市場高度重視。

創業轉職當房仲 信義房屋助打造高發展職涯

《Cheers》與Dcard網站今年進行「00世代職場大調查」，發現2000年後出生、準備踏入職場的新鮮人們，優先選擇開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦