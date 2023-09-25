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「鋭揚台積商城」動土 推地上權透天店墅受矚目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
銳揚董事長林聰麟(右)、總經理侯嘉璋看好地上權建案發展。記者林政鋒/攝影
銳揚董事長林聰麟(右)、總經理侯嘉璋看好地上權建案發展。記者林政鋒/攝影

房市低迷，鋭揚國際建築團隊逆勢操作，其位於高雄左營的「鋭揚台積商城」地上權建案今（25）日開工動土，引起市場高度重視。

銳揚董事長林聰麟、總經理侯嘉璋表示，高雄最近幾年地上權市場相當熱絡，更合理的房價，顛覆過去南部民眾有土斯有財的概念，更能夠實現居住正義。

「鋭揚台積商城」鄰左營蓮池潭風景區及半屏山自然園區，交通便捷擁全高雄獨一無二的高鐵優勢，也是南台灣唯一的三鐵共構站。

林聰麟表示，「銳揚台積商城」基地面積1,298坪，由鑲揚國際以溢價8.87%、總價2.5億元標得，預計推出總價2,588萬元起的電梯大豪墅，坪數規劃80~100坪，可用美術館特區50坪的大樓價，改換三代電梯大豪墅，將興建46戶地上權透天別墅，以具有市場差異化的產品，提供消費者更多選擇。

侯嘉璋指出，鋭揚國際建築團隊過去已推出過多案熱銷的地上權透 天產品，包含「鋭揚傳家寶」及「鋭揚國寶」，「鋭揚台積商城」接棒預計將於113年第1季推出，搶搭台積熱潮。

鑑於台積電（2330）的進駐，也代表高雄科技S廊帶正式成型。高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，而S科技廊道核心在北高雄，政府也積極推動「北城計畫」，計畫面積約 265公頃，涵蓋高雄煉油廠舊址、建台及東 南水泥廠等，計畫核心為啟動煉油廠轉型、高鐵左營站西站週邊土地開發，未來將設置中油研發專區、中油綠能科技研發大樓、材料國際學院、材料研發中心等，以及半屏山南麓景觀改造，吸引半導體產業、IC 設計、晶圓製造廠進駐，成為領先世界的科技聚落，全台唯一的高鐵科技之心。

「北城計劃」將串連大美術館計劃、左營新光百貨、漢神巨蛋 百貨商圈，成為高雄最前瞻美好的城市願景。

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