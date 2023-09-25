房市其實很熱…政府統計是落後指標？ 第一線從業人員：這個月公司成交好幾戶了

房市如何？如人飲水，冷暖自知

客戶問：「最近房市好嗎？」。

房仲回答：「很好啊！我們昨天又成交一個案子了，這個月公司已經成交好幾戶了」。

客戶說：「真的假的，你不要騙我喔。我看XX說OO機關的統計，現在是交易量縮。沒量，價就起不來；沒量，就是崩盤的徵兆」。

房仲回答：「額...你怎麼會去看那個，然後質疑第一線從業人員觀察的情報？OO機關的統計都是落後指標了，而且就算真的有統計數字在那，你有透徹去瞭解他是如何統計的嗎？就跟民調一樣，每家媒體做

出的民調也都不一樣，因為立場、取樣及參數不同啊」。

客戶說：「但我覺得XX講得很有道理啊，而且底下一堆人按讚耶！再者，對方只是設立個社群平台讓我免費觀看，跟我也沒有利益關係，XX要坑我的機率應該不高吧？」。

房仲：「嗯，行，你覺得ok就好」。

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