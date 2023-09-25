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三重預售屋突破8字頭！ 房仲：已到高點、買氣將轉移

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近年三重的二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引大量建商插旗推案，新建案價格屢創新高。東森房屋彙整實價登錄資料指出，目前三重預售屋平均成交約每坪62.1萬元，與2019年同期每坪47.2萬元相比，漲幅高達31%。

東森房屋三重捷運重劃加盟店店長黃水龍表示，過去幾年建商大量到三重獵地推案，導致三重新建案的價格屢創新高，目前三重新建案的成交單價普遍都在6字頭以上，個別預售案的成交單價甚至已經突破8字頭，房價漲勢驚人。

不過，他表示，目前三重房價已經來到歷史高點，由於建商推案量較大，再加上平均地權條例的實施，近期三重新建案市場出現降溫跡象，預估未來一段時間，三重的房價應會保持平穩，且部分買氣會逐漸轉向中古屋市場。

黃水龍指出，在過去幾年全台房市一片火熱的環境下，三重憑藉成熟的基礎機能與可觀的未來發展性，區域房市表現相當亮眼，房價漲幅甚至在新北眾多行政區中遙遙領先。

在生活機能方面，三重有三和夜市、天台商圈、菜寮商圈等，生活採買便利。

在交通機能方面，三重坐擁捷運中和新蘆線、桃園捷運機場線兩條線路，又有台北橋、重陽橋、忠孝橋、新北大橋等9座橋樑串接三重與大同、中正、萬華、士林、新莊、板橋等地，聯外交通相當便捷。

另外，三重還有二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區、新北第二行政中心、捷運北環段等建設題材為區域房市增添亮點，使得三重一躍成為各大建商和購屋民眾的必爭之地。

黃水龍表示，目前三重以三重捷運站周遭的住宅交易最為熱絡，三重捷運站為雙捷運交會站，可共享天台商圈、菜寮商圈的生活機能，又有集美國小的明星學區坐鎮，未來這裡還會有三重首家購物商場City Link進駐，目前此一區塊內屋齡20年以內中古屋的房價普遍只要5字頭上下，買方多為三重在地的首購族、換屋族。

近3年三重不同類型住宅平均房價變化。資料來源／東森房屋
近3年三重不同類型住宅平均房價變化。資料來源／東森房屋

房價 重劃區

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