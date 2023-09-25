王品三大品牌 進駐尚順育樂世界

搶進苗栗王品集團旗下「和牛涮」、「陶板屋」、「原燒」9月插旗苗栗尚順育樂世界，一口氣開出3家不同的品牌的店；歡慶開幕加碼優惠, 只要身分證字號為K開頭或戶籍地為苗栗，在地人專屬和牛涮祭滿千折百，原燒多人套餐85折等各項優惠。另外，「就饗」鐵板燒，半年火速開出第二間門店台北長安東店，

尚順育樂世界位於苗栗縣頭份鬧區，地利優勢、交通便捷及家庭客逛街聚餐需求，因此和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，選擇進駐打造苗栗首店，為慶祝全台第十間門店落成，邀苗栗鄉親一起痛快開涮。

9月25-9月28日「和牛涮」頭份尚順店開幕期間，凡身分證字號K開頭，或戶籍地是苗栗，到全台門店用餐出示證件享消費滿千折百，等於現打9折。9月25日-10月31日 成為Line好友領券，到頭份尚順店內用消費打卡，招待價值258元，北海道干貝及時令海鮮一份。

中秋連假揪苗栗鄉親烤肉，9月28日-10月11日到「Oh my!原燒」頭份尚順店，出示學生證、身分證或工作名片縣市為苗栗縣，內用消費多人套餐85折優惠。全台門店同慶，即日起華麗巨星鑽切牛、黑紳士安格斯牛、豪放牛仔澳洲和牛及豪邁勇者戰斧豬4款多人套餐肉品，加量不加價，最多加量至13%。全新上市的胡麻豬肉烏龍麵及麻辣極選牛肉麵兩道主食，前者清爽微辣，後者爽辣夠勁，令人大呼過癮。

「陶板屋」苗栗頭份店則推出平日限定優惠，10月4日-10月20日活動期間到店消費2客套餐，並拍照上傳FB或IG打卡 #歡慶陶板屋苗栗頭份店新風貌，其中一客主餐免費升級煙燻沙朗佐芥末洋蔥醬，以煙燻百里香氣開啟美味饗宴，饕客必嚐。

另外，鐵粉敲碗許願成功，今年3月才開幕的「就饗」鐵板燒，半年火速開出第二間門店台北長安東店，店址鄰近捷運松江南京站，交通便利，用餐區共56席，享受美食不用再苦苦等候。9月28日~10月1日試營運期間，到店用餐可享套餐9折好康，10月2日~10月6日正式開幕慶，身分證有9，可享單人套餐79折，加值日常小確幸。 陶板屋苗栗頭份店推平日優惠，消費2客套餐.並拍照上傳FB或IG打卡，享其中一客主餐免費升級。王品提供 Oh my!原燒頭份尚順店，祭內用消費多人套餐享85折優惠。王品提供 台北長安東店，開幕慶推身分證有9，享單人套餐79折。王品提供 Oh my!原燒頭份尚順店，祭內用消費多人套餐享85折優惠。王品提供

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