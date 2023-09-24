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經濟選書／經濟不確定的決策風險

經濟日報／ 史蒂芬・波洛茲（Stephen Poloz）
《更動盪的未來經濟》書封。 商周出版／提供
《更動盪的未來經濟》書封。 商周出版／提供

不確定性無所不在，牽涉到經濟的時候尤其如此。擔心天氣可能打亂了周末的計畫？ 我們有查詢天氣預報的應用程式，但真正重要的不確定性，卻沒有一款應用程式可以解決。

我的工作穩當嗎？我明年會賺得更多嗎？我買得起一棟房子嗎？我會有能力買房嗎？現在是買房的好時機嗎？我為了付頭期款存下的錢有在增加嗎？股市是不是快崩盤了？等我的房貸要續約時，利率會是多少？順道一提，這禮拜的油價怎麼這麼高啊？這些問題關係到有著長遠影響的重要個人生活決定。我們全都活在經濟裡。

這些日常問題對個人來說已經夠難了，但是它們對公司來說更是難上加難，因為公司有更多因素要考量。事實上，公司的決策品質不只決定他們的未來，也攸關你明天是不是還有工作可以做。公司想要做長遠的生意，提供穩定的工作機會並保持獲利能力，便須預測未來的經濟趨勢，譬如銷量、價格、利率和匯率。他們把這些判斷轉化成包含人力招募、原物料訂單、設備採購、擴展方案等在內的商業計畫書，也須擬定對應財務計畫，以便得到一家銀行和也許是公開股市或債市的支持。

簡言之，雇主和員工共同面對同樣的經濟不確定性。經濟成長與衰退、通貨膨脹率、利率水準、匯率、股市、就業機會增加或裁員、薪資水準、房市狀況、政府支出與稅收前景等，對我們所有人來說都很重要。從庶民角度來看，有些總體經濟觀念可能很抽象，然而它們卻是我們所有重大經濟決策的組成要素：要不要工作及在哪裡工作、要住在什麼地方及如何定居、要買什麼及何時去買、何時借錢及要借多少、何時僱人又該何時請人離開、何時該把握機會擴展業務。經濟學就像空氣和水一般不可或缺。

不勞經濟學家出馬，你便知道這些年來的經濟不穩定性已經升高，這表示未雨綢繆變得更加不易。人們往往會問，這一切還能回歸常態嗎？ 若要鉅細靡遺地好好回答這個問題，那麼答案是所謂「常態」並非我們大多數人所以為的那樣；若要簡短地回答，那麼答案是我們應該預期未來幾年的經濟波動性會更大，而非更小。

一個經濟波動性更大的未來，意味著事情會發展得比我們預計的更糟或更好，而最終結果的可能範圍也會擴大。即便我們明白不確定性有好有壞，不會只帶來厄運，有時也會帶來好運，可是我們還是會出於本能地討厭不確定性。我們每天都要根據對未來的預期做出新的經濟決定，而做出錯誤的決定只會變得更容易，不確定性壓得人喘不過氣來。

經濟的不確定性升高，做出錯誤決定的相關風險也會升高。在未來，影響經濟的各種力量將使得就業、通膨、房價、利率與股市波動得更頻繁也更劇烈。舉例來說，買房子的時候，我們將需要考慮到，一旦丟了工作而因此可能失去房子的風險會比過去還來得更大。

（摘自《更動盪的未來經濟》，商周出版）

買房

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