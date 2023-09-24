一針減肥藥賣到市值比一國GDP高！ 原來護國群山要這樣造

摘要 1.丹麥糖尿病藥物商諾和諾德近來快速成長，重塑丹麥經濟。受惠旗下減肥藥熱銷，諾和諾德股價狂飆，市值一度超越丹麥2022年GDP總值。 2.但一個企業「一支獨秀」不是個健康的現象，一個國家經濟成長，不能只靠一家企業。 3.諾和諾德市值狂飆，我們可以學習到，將技術轉換成產品，能產生更大價值；繼半導體後，生技可能變成下一個經濟成長焦點。

如果一家企業市值暴漲，占國家GDP比重太高，會有什麼問題？

最近這個現象發生在丹麥。丹麥糖尿病藥物商諾和諾德（Novo Nordisk）已有100年歷史，該公司近來快速成長，重塑丹麥經濟。主要是因為他們生產的Ozempic和Wegovy，被譽為肥胖領域的革命性藥物。

受惠旗下熱銷的減肥藥，諾和諾德今年股價狂飆，市值攀升至4280億美元，不僅擊敗樂高和嘉士伯，成為歐洲第二大上市企業，近期市值還一度超越歐洲龍頭LVMH集團，更超越丹麥2022年GDP總值4060億美元。

丹麥一些經濟學家擔心，丹麥對諾和諾德過度依賴，把這件事與芬蘭Nokia失去手機產業主導地位進行比較。還有人擔心「荷蘭病」降臨丹麥，荷蘭病是一種經濟現象，當一個國家過度依賴單一產業，導致收入突然大幅增加、幣值迅速上升，導致國家喪失競爭力。

台積電19日市值約4359億美元，已經超過台灣2022年GDP的一半；台積電現在市值占台股總市值比例也近3成，說台灣產業被半導體或台積電深度影響並不為過。

「一支獨秀」不是健康的現象，一個國家經濟成長，不能只靠一家企業。美國為何強大？因為美國企業從蘋果、微軟、Google，到亞馬遜、Meta、特斯拉⋯⋯個個皆強，這些企業奠定了美國的經濟基礎。反觀台灣的獨角獸（上市前，估值高於10億美元的新創企業）只有2家（沛星互動科技、Gogoro）。

諾和諾德市值一度超越LVMH，給我們的4個啟發

第一、將技術轉換成產品，可以產生更大價值。重視企業的IP，能享有更龐大的價值。

第二、繼半導體後，生技可能變成下一個經濟成長焦點。不管是中年人或老年人，都越來越重視身體健康。隨著全世界年齡人口年齡增長，如果能夠開發出好的藥物，對於股價市值肯定有幫助。

第三、軟體和硬體必須均衡發展。台積電模式偏重於製造，但台灣更需要從軟體去思考下一個經濟模式。台積電耗水耗電，台灣又有人才短缺問題，從長遠來說，並不是最佳商業模式。

第四、必須走向全球。新創公司如何提高市場價值很重要，若只靠技術、只瞄準國內市場，肯定沒辦法實現價值。諾和諾德就是在對的時間將產品銷售至歐美，以對的產品滿足全球客戶需要，才能創造驚人市值。

未來台灣的挑戰，就是從「護國神山」過渡到「護國群山」！

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