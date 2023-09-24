金仲獎出爐！蔡英文總統勉勵房仲業者維持專業態度 信義蟬聯獲最多獎項

image source：翻攝自中華民國總統府

文／戴婧雯

有「房仲業奧斯卡」之稱的金仲獎20日在高雄舉辦第22屆頒獎典禮，總統蔡英文受邀出席並特別勉勵與會的獲獎者，期許房仲業者可以秉持一貫審慎、專業的態度，為民眾打造安心的交易環境；也希望政府的各項政策可以有助於保障民眾權益，能夠「租得起、住得起、買得起」。今年信義企業集團共有27人獲獎，3人更一舉拿下評審團大獎，順利蟬聯金仲獎獲獎人數最多的企業。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/14~2023/09/20）統計調查，熱門關鍵字有奧斯卡、楷模、信義房屋、關鍵角色等等，備受網友們討論。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

致力推動「能租、能住、能買」 蔡英文致詞勉勵房仲業者

總統蔡英文20日前往高雄出席「第22屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮」，致詞時讚譽高雄持續進步及轉型，已從傳統重工業，成為了以高科技為主導的城市，並表示房屋的需求將會隨著大量移入者一同增加，相信對於房仲業者而言是一項挑戰，也是好消息。而提及金仲獎已來到22屆，蔡英文表示感謝中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（以下簡稱仲介業全聯會）持續舉辦這麼有意義的活動，也恭喜所有的得獎者：「因為大家的專業和誠信受到肯定，才能獲得這項房仲業的奧斯卡獎。」

隨著不動產的買賣、承租交易金額愈發龐大，蔡英文希望房仲業者都可以維持一貫審慎、專業的態度，讓民眾能夠安心交易，找到安穩的住所；蔡英文也表示政府持續致力於健全房地產市場，打造合理的居住環境，保障民眾權益：「這些都是我們持續在努力的，希望民眾可以『租得起、住得起、買得起』」。

image source：翻攝自中華民國總統府

蔡英文分別舉例房貸支持專案、青安貸款等補助，成功幫助符合資格的民眾減輕買房壓力；而針對租屋族，政府也擴大租金補貼，下修申請年齡至18歲，讓更多租屋族能夠受惠，目前已超過44萬戶成功通過申請。蔡英文也進一步說明，政府正持續以包租代管的方式推動社會住宅，其中也透過業者的媒合，解決了房東管理能力不足等困境，房客也獲得專業、完善的服務，成功創造雙贏。

最後蔡英文表示，各項政策的推動都需要房仲業者的協助與支持，自己也要拜託房仲業朋友，持續做政府和房東、房客之間的橋梁，讓更多房東成為公益出租人，讓租屋市場越來越透明；蔡英文也感謝仲介業全聯會，在政府持續精進居住政策時，提供寶貴意見，也積極帶動社會正向發展。

信義房屋27人奪獎成大贏家 持續貫徹以人為本提供服務

為了表揚不動產經紀業和不動產經紀營業人員，導正不動產交易風氣，進而造福消費大眾、促進社會安詳和樂，仲介業全聯會致力於主辦「金仲獎」，今年也邁入第22屆。全台直營的信義企業集團，此次各縣市分店都有第一線的房仲業務在經紀人組和營業員組獲獎，分別有14人及13人，是為業界之冠。而每年各縣市公會在評選出各組楷模後，都會另選出評審團大獎獲獎者，信義集團共有海安文元店經理蔡駿廷、市府店專案經理陳冠甫、信義房屋三民綠光店經理林詩偉等3人，一舉拿下評審團大獎。

能夠蟬聯成為金仲獎獲獎人數最多的企業，信義房屋表示，信義企業集團自創立以來，長期致力於投入環境、社會、公司治理等ESG面向，希望能夠與顧客、員工、股東、供應商、社會、環境等利害關係人共創永續好生活；信義房屋相信同仁長期深受集團企業理念的熏陶，因此能夠秉持「先義後利」、「以人為本」的企業理念，服務客戶及社區。

（完整獲獎名單可參考「金仲獎」官網）

image source：信義房屋

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月14日至2023年9月20日。

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