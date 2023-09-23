沙鹿家樂福商圈千萬三房含車位「嘉麗儷景」開工受矚目

台中產業前景看佳，房市熱度依舊，知名建商龍寶、新業、富宇（4907）、精銳、嘉麗建設等皆進軍海線，其中，人口持續增加的沙鹿，周遭有家樂福、火車站、靜宜大學三大商圈，集市效應佳，週末餐廳一位難求。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，該商圈聚集效應大、交通條件好，新案「嘉麗儷景」三房含車位總價1,300萬元以內，今（23）日舉行開工動土暨公開典禮，現場熱鬧滾滾。

台中海線共有五大推案熱區，以沙鹿條件最佳，不但鄰近台中市、三號國道與中科園區，還有二所大學，距離未來捷運藍線「竹林國小」站步行僅需5分鐘，海線唯一家樂福商圈也位於該區，聚集UNIQLO、寶雅、麥當勞、漢堡王等大型連鎖，周遭美食商家林立，成為台中人輕移民首選區域。

鄭偉毓指出，「嘉麗儷景」位於家樂福商圈，地主開價相當驚人，但看好這塊土地帶來的效益，他耗費半年成功說服公司股東承購該地。

鄭偉毓表示，正因為地理位置佳，未來增值空間大，該案是抱著「承傳」概念設計，「我們希望這個案子可以為住戶賺到換房基金，讓下一個住戶也有機會入住家樂福商圈，享有精華地段。」

此案基地地質佳，屬卵礫石層，面積550坪，規劃地上八樓、地下一樓大樓產品。三房約29坪、二房約22至24坪，69戶住家、2戶店面；平面與機械車位皆預留充電樁設計，以因應未來趨勢。

至於公設部分，設計有K書中心、共享套房、電梯配備紫外線殺菌功能，室內增設抗噪隔音墊，採用LOW-E玻璃阻隔熱能與紫外線；並採用新式引氧機取代全熱交換器，保持室內空氣清新。

鄭偉毓專長營造，因此注重施工細節，地下室採最新全包覆式防水工法，浴室牆面防水高度做到樑下(一般為120公分)，全棟外牆防水為業界最高標準，還提供全戶5年防水保固。

濕式輕隔間爭議多，為了獲取第一手資訊，鄭偉毓租下海線知名建商興建的二房大樓，居住長達一年半。

他坦言住得很難過，因濕式輕隔間的隔音功能幾乎是零、承重力薄弱，連壁掛式電視都無法施作，加上二房內部規劃不佳，居住經驗極差。因此「嘉麗儷景」改採可吸濕、承重及隔音的石膏磚。

負責個案規劃的建築師王瑞男，也挑戰高坪效的空間設計，室內將近30坪規劃皆無虛坪，坪效達到極致，一樓並規劃設計有口袋公園，為附近罕見的綠地開放空間。

新案公開後，現場看屋客戶包括中科員工，還有沙鹿在地客，目前三房產品幾乎銷售一空。鄭偉毓表示，「我們不是最好，但我們朝最好去努力。」未來會持續購地，推出符合客戶需求的產品。 「嘉麗儷景」公開，個案現場來客熱絡。業者提供 「嘉麗儷景」公開活動吸引網紅前來拍攝，圖中為嘉麗建設總經理鄭偉毓。業者提供

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