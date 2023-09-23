北市雙層餐車第8季攜手台北晶華酒店 推出極致奢華饗宴「晶華菁華」

台北市雙層餐車繼今年度第5季與「台北晶華酒店」合作後，9月21日再度攜手推出極致奢華星饗晚宴以及午茶沙龍，一次滿足您的味蕾，挑動您舌間的記憶。

台北晶華酒店「晶華菁華」，非凡午茶沙龍，帶來精緻美味的火腿起司布里歐、蛋沙拉布里歐、百香果油醋沙拉，攪動您的味蕾享受體驗不同風味；巧克力香蕉布朗尼、開心果瑪德蓮、可麗露，搭配核桃白巧克力、堅果黑巧克力，充滿著童話般的夢幻風情，讓您帶著愉悅的心情體驗生命中的美好。此外，造型吸睛的「澄司吐司」也在下午茶餐點中供應，保證讓您愛不釋手。

此次台北市雙層餐車與台北晶華酒店合作推出的晶華菁華星饗晚宴，由Azie主廚-魏育哲精心設計，他是位極具創意、手藝精湛的師傅，西式晚宴首先帶來以秋季水果柚子入菜，香柚油醋鮮綠沙拉，清爽無負擔；起司麵包、手工的佐餐麵包（可搭配主餐的醬汁一同食用），搭配Robin’s Grill的經典蘑菇湯，是深植人心的美味。主餐香茅白酒燉和牛頰，以舒肥手法慢燉的帶骨牛小排佐以香茅白酒醬，其濃郁的風味及軟嫩的肉質讓人吮指回味。餐後為您呈上百香果起司蛋糕附水果莎莎，點綴上熱帶水果奶油及當季新鮮水果，吃起來清爽無負擔。( ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 )

另一場令人期待的星饗晚宴-亞洲料理，是由晶華行政主廚蔡少華所創意發想，憑藉其出色的中餐料理技藝，帶來泰式海鮮沙拉，是一道酸爽的開胃前菜；瑤柱雪蛤海鮮露，採用廣式上湯加入三絲料與珍貴雪蛤露燴煮成醬，值得品嘗的佳餚；主餐推出蔥燒伊比利豬附刈包，在創新中又不失傳統味道。最後使用在地的大甲芋頭與花蓮紫薯製作成布朗，再加入八寶料及餅乾碎裝飾而成八寶甜芋泥。吃出各種風情不同風味的非凡饗宴，為晚宴畫下完美的句點。另外本季也持續推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。

台北市雙層餐車自2021年結合五星級飯店推出特色餐點至今已進入第8季，雙層餐車全車共有五張四人座及三張雙人座，營業期間為每週二至日之下午14:00至21:00，每天共有三個餐期，分別為一次下午茶（14：00）及二次晚餐（17：00及19：30）；當日壽星活動亦將持續至第8季，只要出示有效證件證明為當日壽星則加贈限量的紀念杯墊，贈完為止。週二至週日中午時段則歡迎企業、團體包車。

為使旅客安心，台北市雙層餐車每個餐期皆會加強消毒，餐服人員及駕駛皆已完整接種疫苗，並於每日出勤前完成快篩檢驗，讓搭乘民眾安心享受美食、美景。您還沒吃過台北市雙層餐車嗎？開啟屬於您個人的美食之旅，就從台北市雙層餐車開始，即日起開放第8季餐點之網路預訂，訂位請上台北市雙層餐車官網 https://taipeirestaurantbus.com。

廣告影片：https://www.youtube.com/watch?v=iTEtr7jXqSs 亞洲料理-泰式海鮮沙拉。雙層餐車業者提供 亞洲料理-蔥燒伊比利豬。雙層餐車業者提供 西式晚宴（香茅白酒燉和牛頰、香柚油醋鮮綠沙拉、起司麵包、蘑菇湯、百香果起司蛋糕）。雙層餐車業者提供

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