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屏東暗夜惡火 台塑董座林健男南下協助客戶

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

屏東科技產業園區內高爾夫球製造商明揚國際（8420）昨（22日）晚發生爆炸火災，現場一陣凌亂，已知逾百人受傷、4名消防員殉職，死傷人數還在上升中。因明揚母公司明安（8938）是台塑客戶，今早台塑董事長林健南也趕赴現場幫忙，並提供必要的協助。

對此，台塑表示，董事長主要是前往關心客戶狀況，看有什麼需要協助的地方，都會盡力幫忙，大家都不願意看到災害發生，盡力協助客戶、希望人員平安，將損傷降到最低。

昨日傍晚，明揚國際位於屏東科技產業園區內的廠房竄出火苗、濃煙後，接連傳出爆炸，造成第一線衝入救災的消防員殉職。

明揚是高爾夫球業知名廠商。去年營收35.98億元、創新高，EPS 11.55元；今年上半年營收為20.45億元，EPS為6.24元，前8月合併營收達25.4億元，原本預估今年營收可望創高，但在旺季前夕發生嚴重火災，將衝擊營運表現。

明揚 營收

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