聽新聞
test
0:00 / 0:00
台酒斥資3億蓋千坪發貨中心 雲林將成中部物流樞紐
台灣菸酒公司斥資3億元首在雲林縣設立廣達千坪的發貨中心，歷經近7年規畫與施工，期間一度碰上營造廠商財務陷困停工等波折，去年1月完工，今順利取得使用執照啟用，10月2日上線運轉，董事長丁彥哲說，該中心除增中部地區物流節點，科技化的倉儲也節省了人力，提升出貨效率與外溢互動，預估年營業額突破6億元以上。
台灣菸酒公司給大眾的既定印象是「公賣局」，是具傳統經營思維的國營事業體，近年以企業化力拚轉型，尤其物流體系改革，今投資3億元在虎尾高鐵特區設立的發貨中心即是重要關鍵。
雲林地區貨物以虎尾營業所為主要經營單位，但其集、發貨模式老舊，訂單分散，加上倉儲僅300至400坪左右，管理效率不彰；丁彥哲說，新落成的中心基地擴充至1460坪，導入科技整合發貨管理系統，以後端現代物流經營方式，更能符合時下需求。
台灣菸酒的產品多樣，今逢「大喜之日」卻沒有對外邀請來賓，座上賓均是內部高層及合作單位，如此低調慶賀，丁彥哲說，希望將重心著力在其未來發展；該中心隸屬嘉義營業處，其處轄下有嘉義、朴子、民雄、虎尾、斗六、西螺等6營業所，共同經營雲嘉業務，接下來將支援部分台中地區業務，年營業額估達6至10億元，是中部地區重要物流樞紐。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 租金連漲25個月！專家：囤房稅拍板、房東磨刀霍霍
▪ 「吃喝拉撒睡都在一起」 這間套房讓眾人驚嘆：空間用到極致
▪ 社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆
▪ 政院推囤房稅2.0 賴正鎰：羊毛出在羊身上、選民別被騙了
▪ 台鐵通勤族必看 北北基桃這些車站房價只要千萬內
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言