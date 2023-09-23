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台酒斥資3億蓋千坪發貨中心 雲林將成中部物流樞紐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台灣菸酒公司雲林虎尾營業所暨發貨中心今天啟用，發貨業務範圍包括彰雲嘉等縣市，將是中部地區重要樞紐。記者陳苡葳／攝影
台灣菸酒公司雲林虎尾營業所暨發貨中心今天啟用，發貨業務範圍包括彰雲嘉等縣市，將是中部地區重要樞紐。記者陳苡葳／攝影

台灣菸酒公司斥資3億元首在雲林縣設立廣達千坪的發貨中心，歷經近7年規畫與施工，期間一度碰上營造廠商財務陷困停工等波折，去年1月完工，今順利取得使用執照啟用，10月2日上線運轉，董事長丁彥哲說，該中心除增中部地區物流節點，科技化的倉儲也節省了人力，提升出貨效率與外溢互動，預估年營業額突破6億元以上。

台灣菸酒公司給大眾的既定印象是「公賣局」，是具傳統經營思維的國營事業體，近年以企業化力拚轉型，尤其物流體系改革，今投資3億元在虎尾高鐵特區設立的發貨中心即是重要關鍵。

雲林地區貨物以虎尾營業所為主要經營單位，但其集、發貨模式老舊，訂單分散，加上倉儲僅300至400坪左右，管理效率不彰；丁彥哲說，新落成的中心基地擴充至1460坪，導入科技整合發貨管理系統，以後端現代物流經營方式，更能符合時下需求。

台灣菸酒的產品多樣，今逢「大喜之日」卻沒有對外邀請來賓，座上賓均是內部高層及合作單位，如此低調慶賀，丁彥哲說，希望將重心著力在其未來發展；該中心隸屬嘉義營業處，其處轄下有嘉義、朴子、民雄、虎尾、斗六、西螺等6營業所，共同經營雲嘉業務，接下來將支援部分台中地區業務，年營業額估達6至10億元，是中部地區重要物流樞紐。

台灣菸酒公司首在雲林縣設立廣達千坪的發貨中心，除增加中部地區物流節點，也以科技化倉儲、整合式管理取代傳統經營模式。記者陳苡葳／攝影
台灣菸酒公司首在雲林縣設立廣達千坪的發貨中心，除增加中部地區物流節點，也以科技化倉儲、整合式管理取代傳統經營模式。記者陳苡葳／攝影
台灣菸酒公司雲林虎尾營業所暨發貨中心設立在高鐵特定區，占地達2500坪，倉儲基地則約1460坪。記者陳苡葳／攝影
台灣菸酒公司雲林虎尾營業所暨發貨中心設立在高鐵特定區，占地達2500坪，倉儲基地則約1460坪。記者陳苡葳／攝影

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