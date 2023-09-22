新光三越總座吳昕陽談東區鑽石塔：期待本月底開始試賣

新光三越好事頻傳！總經理吳昕陽今（22）日出席中秋媒體餐敘。睽違10年，也是近期最重要店舖-台北東區新光三越Diamond Towers，他期待本月底能很快試賣（試營運），定位為「時髦的社交中心」，至少三分之一以上都是東區獨家品牌。此外，他看好今年表現，全年預估挑戰920億元，有望創下歷史新高點，朝千億元邁進。

新光三越Diamond Towers為近期最受百貨界注目的開幕案之一。吳昕陽說，該店規模雖不大，約4,500坪，但對新光三越來說意義重大，該店定位為「時髦的社交中心」；他認為，「店鋪愈小愈不好做，所以更需拉出亮點來」，因此品牌為了新光三越，包括氛圍、商品和裝潢都有獨家之處，品牌至少三分之一以上為東區獨家。

他也提到，東區有許多店鋪空掉，新光三越Diamond Towers進駐，將可讓東區有活血進來，不怕被瓜分市場，只要能做出差異化。

由於店舖面積關係，將不主打化妝品而是香氛，並有精品品牌如Dior和Burberry，餐飲也是重點之一，如米其林餐廳RAW前主廚黃以倫全新餐廳Restaurant A、 台北東區最美咖啡廳的「勺日」、米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，已掀起一波討論風潮。

新光三越Diamond Towers今年若開幕，是否還有展店計畫？吳昕陽表示，未來展店將大小並進，無論是新北空白區或是桃園、台中等，都屬於可考慮的區域；先前新光三越傳規劃進駐台南南山廣場，他僅表示「（此案）還在洽談中。」

今年迎接大解封，新光三越今年前八個月都維持雙位數成長。吳昕陽對即將迎接年底周年慶「很有信心」，如果一切都順利，今年營收有望創歷史新高，預估920億元，比去年886億元，年增3.8%。

他也提到，因疫情三年而沒有發表的新產品，經歷疫情之後，都會在今年第4季出現，有望在周年慶提升買氣。不過，出國的人變多，支配所得被瓜分，導致客單價微幅下降，因此須持續導入新商品；特別是今年有許多國外品牌，陸續想導入台灣，且各種業態都有，對百貨招商來說也是優勢之一。

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