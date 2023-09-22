金萬林參與台北國際乳癌醫學年會 展開醫療社群推廣

基因檢測儀器與服務廠金萬林（6645）今（22）日表示，衛福部將於於明年起將次世代基因定序(NGS)納入健保，金萬林是國內少數獲得衛福部LTDS認證與美國CLIA與CAP認證的公司，將於9月22、23日兩天，參加台灣乳房醫學會舉辦的「2023 台北國際乳癌研討會」，介紹旗下的系列NGS檢測服務。

金萬林表示，該公司是國內少數獲得衛福部LTDS認證與美國CLIA與CAP認證的基因檢測儀器與服務大廠，由於衛福部將於明年將NGS納入健保，預期未來將加速NGS的普及，也將擴大台灣的高階基因檢測市場的規模。因此，金萬林正積極針對醫療社群進行推廣，尤其是需求最強烈的癌症NGS檢測市場。

根據衛福部國民健康署統計，乳癌為國內婦女罹患率最高的癌症。25歲以上女性即為可能發生乳癌的族群，而台灣女性乳癌發生的高峰期為45至69歲左右，比歐美早10年。造成乳癌的原因有很多，為依據乳癌組織檢體上的動情激素受體、黃體激素受體與第二型人類表皮因子受體（所謂的HER2）的表現，乳癌大致可分為四大種亞型，這些都可以透過NGS檢測得知病灶。

金萬林表示，拜精準醫療之賜，現在已經有許多針對乳癌的標靶療法，若發現乳癌，即可透過NGS等高階檢測，發現致病的基因突變靶點，將可協助醫生找出病灶，並據以制定最適合病人的治療方案，提供醫療效率。此外，接受治療的病患，也可以透過NGS掌握預後情形，並監控復發的可能，若能普及，將可提高癌症醫療效率，增進整體醫療效益。

台灣各方倡議開放NGS納入健保給付多年，將於明年正式納入，金萬林布局NGS檢測，已經取得衛福部LTDS認證，是少數可提供高階基因檢測的廠商。尤其在癌症部分，有完整的檢驗套組可供選擇，因應臨床藥物的進展及未來新藥的開發，能一次檢測523個癌症相關基因以及同源重組修復缺失(Homologous Recombination Deficiency；HRD)，讓醫生得以為病患針對致病基因對症下藥，尤其是針對乳癌病患的突變基因，都有對應的檢測服務，可望成為納入健檢後，少數可滿足快速成長的檢測需求的廠商。

金萬林以代理銷售各國一線高階實驗室精密檢測儀器起家，為台灣唯一取得台灣衛福部的LTDs認證，以及美國CLIA認證，還有CAP認證的高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。客戶遍布國內高階研究單位、醫療院所，旗下有進行檢測數據分析服務的「Dry Lab」，也有協助醫院針對採樣病理採樣進行分析的「wet lab」，訴求「國際規格，在地服務」，讓國內醫療院所可以用最快的速度獲得相關的技術支援與服務。

金萬林總經理楊文明指出，乳癌為台灣婦女罹患率最高的疾病，所幸目前已經有相當多針對乳癌的標靶療法的新型藥物上市。透過NGS檢測，可協助醫生找出病灶，針對病患設計最佳的療法，治療後，也可以透過NGS檢驗，追蹤體內的癌細胞因子的變化，避免復發。金萬林不但可以提供一系列服務，且可憑藉在地的優勢，讓醫生可以就近取得相關的支援，成為醫療院所的最佳夥伴。我們希望透過與一線醫療院所的推廣，為台灣的癌症醫療貢獻一份心力。

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