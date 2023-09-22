中華汽車主辦藝術展 寫入永續報告書
中華汽車（2204）主辦金秋創藝展，今（22）日舉辦開幕茶會，明天開展，藝術展為期一周，這項活動將寫入該公司的永續報告書。繼主辦藝術展，中華車將邀請原住民藝術家米路．哈勇為總廠彩繪。
在文化部的促成下，「企業促進文化發展」今年明確納入永續發展實踐範疇。中華汽車總經理陳昭文在開幕茶會說，「中華汽車一直在藝術和環境永續投入心力，今年獲得天下永續公民第九名。」他希望有更多的企業能夠投入文化永續，讓藝術交流在台灣生根。
中華汽車這次的藝術展是和台北新藝術博覽會合作，中華汽車出錢，台北新藝術博覽會團隊協助策展。陳昭文指出，早在2016年雙方就有合作經驗，當年中華車推出彩繪車，是藝博會的主視覺之一。
社團法人台灣國際當代藝術家協會理事長鄭鈞元在茶會上說，中華汽車這幾年積極參與藝術推廣。中華汽車有個造型部，造型部是直接向總經理報告，足見其對美學的重視。
社團法人台灣國際當代藝術家協會是台北新藝術博覽會的主辦單位。
陳昭文表示，希望藉藝術文化涵養的提升，反饋在中華汽車的造型上。
茶會上舉辦收藏儀式，中華汽車收藏藝術家瑪馨玲的《元亨利貞／奔騰萬里》畫作。鄭鈞元解釋中華汽車收藏這幅畫的意義，因為它完全呼應中華汽車的經營理念「和協、創新、卓越、永續」。
他說，「元亨利貞」是易經裡面的一個卦象，元是創始、創造；亨是順利，祝福人家萬事亨通；利是和協；貞是貞固，能夠持續永久。尤其這幅畫叫「奔騰萬里」，更應和中華汽車的前景。
「中華汽車金秋創藝展」於9月23日（六）～10月1日（日）在台北市寶勝畫廊展出。寶勝畫廊在敦化北路207號B1，民生東路和敦化北路交界口。
創藝展展出多位台灣當代藝術家的作品，包括古雅仁、余連春、李善單、陳誼欣、許東榮、童勝和、廖美蘭、瑪馨玲月、劉韋岑、劉漢文和賴雅琦等。作品展現台灣藝術的多樣性和獨特性。民眾可以免費入場參觀。
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