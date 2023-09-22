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華航攜手華山基金會中秋獻禮暖心送愛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航今日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」公益活動，以實際行動幫助弱勢長者慶團圓、照顧生活起居，獻上滿滿祝福與關懷。華航提供
華航今日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」公益活動，以實際行動幫助弱勢長者慶團圓、照顧生活起居，獻上滿滿祝福與關懷。華航提供

華航空（2610）積極推動 ESG 發展，長期投身社會公益，今 (22) 日與華山基金會合作舉辦「愛老人 中秋亮起來」公益活動，於溫馨的中秋佳節共同以實際行動幫助弱勢長者慶團圓、照顧生活起居，獻上滿滿祝福與關懷，暖心送愛不間斷。

華航致力成為台灣首選航空公司，持續攜手慈善團體，支持國內在地公益發展，自 2016 年起每逢春節、端午及中秋三節皆與華山基金會大園站合作，平均每年主動關懷鄰近企業總部的大園、觀音等地區近 400 名弱勢或獨居長輩，今年已為第 22 次舉辦送愛活動，即使在疫情期間也從未間斷。

華航志工社本次號召多名空服員、地勤與華山基金會志工至大園地區關懷長者，包含訪視、物資協助、陪同就醫、家務服務、促進社會參與等服務。華航也特別準備了暖心中秋關懷贈禮，包含米、月餅、按摩槌、麥片、罐頭、麵條、手作物-半月造型包及祝福小卡，期望長輩能度過美好的中秋佳節。

華航始終秉持著「取之社會、用之社會」的理念，自 2011 年組成志工團隊，每年固定前往鄰近學校授課，傳遞航空知識及英語教學，深耕社區、回饋社會；也舉辦公益義賣活動，所得全數捐贈家扶基金會，今年更邀請原聲合唱團及家扶兒少參與華航小小機師體驗營，孩童親身體驗航空人員的養成及工作環境，留下美好的回憶。華航定期邀集員工及親朋好友參與淨灘、植樹等各類型公益活動，將持續不遺餘力促進社會均衡發展的目標。

華航志工社號召多名空服員及地勤至大園區關懷長者，包含訪視、物資協助、陪同就醫、家務服務、促進社會參與等，期望長輩能度過美好的中秋佳節。華航提供
華航志工社號召多名空服員及地勤至大園區關懷長者，包含訪視、物資協助、陪同就醫、家務服務、促進社會參與等，期望長輩能度過美好的中秋佳節。華航提供

華航 中秋 志工

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