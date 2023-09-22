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與弱勢家庭共享手作月餅 基隆港務分公司與基隆女中合辦中秋活動

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
基隆港務分公司髙傳凱總經理表示，中秋節象徵著「月圓人團圓」，本次活動除了讓同仁及學生體驗「親手做」的樂趣，也藉由食物捐贈，期許能為社會盡棉薄之力。基隆港分公司提供
基隆港務分公司髙傳凱總經理表示，中秋節象徵著「月圓人團圓」，本次活動除了讓同仁及學生體驗「親手做」的樂趣，也藉由食物捐贈，期許能為社會盡棉薄之力。基隆港分公司提供

迎接中秋節的到來，台灣港務公司基隆港務分公司於今(22)日上午10時，特別邀請即將邁入百年校齡的國立基隆女子高級中學共襄盛舉，合辦「中秋製餅♡幸福圓又圓」活動，由該校「生活Food社」游逸蓁老師及東南科技大學餐旅管理系劉孟如老師，帶領基隆港務分公司同仁，以及基隆女中社員，一同手作月餅，並將500顆月餅捐贈社團法人中華民國薄荷關懷協會，與弱勢家庭共享，傳遞幸福。

基隆港務分公司髙傳凱總經理表示，中秋節象徵著「月圓人團圓」，本次活動除了讓同仁及學生體驗「親手做」的樂趣，也藉由食物捐贈，期許能為社會盡棉薄之力，本次捐贈單位社團法人中華民國薄荷關懷協會自2018年成立「薄荷食物銀行」以來，積極關懷社會弱勢，致力於達成「全台無飢餓、人人都溫飽」目標，搭起橋樑讓民眾可以捐贈愛心物資及善款，讓弱勢家庭在中秋佳節得以感受滿滿的愛與祝福。

基隆港務分公司長期致力於推動各項公益活動，與多元夥伴合作，期許能共同為社會提供更多資源及幫助，以行動推動企業社會責任，未來也將持續辦理公益活動，關懷弱勢族群，讓愛可以永續並傳承下去，點亮社會各個角落。本次活動，並實現SDGs第2項「消除飢餓」及第17項「多元夥伴關係」等多元目標。

中秋節 基隆港

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