豐邑之森以朝南的均質宅 進駐高鐵特區綠園道首排

高鐵新竹站生活圈因竹科生醫園區等科技產業相繼進駐，加上新商辦大樓陸續加入，將該區房市熱度推高。來自台中的豐邑機構針對風城的環境特色，在竹北市高鐵特區綠園道規劃的「豐邑之森」建案，特別貼心地推出42-52坪戶戶朝南的均質住宅，要讓換屋族體驗「煥新四房」的喜悅。

宏匯集團與冠德旗下環球購物中心組成的「宏匯企業聯盟」，取得「交通部鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區開發經營案」，規劃投入155億元，打造1.5萬坪複合型商辦加車站商場。第一期包含26層的北棟大樓，預計2027年完工；第二期則包含42層的南棟大樓，將於2029年完工。

土地面積5,252坪的「新竹專二地上權案」，將由聯發科技投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，規劃興建1.9萬坪大型地標級商辦，透過高鐵的交通優勢，吸引北部優質人才，全案預計在2027年完工啟用。

由豐邑機構與浩瀚開發聯手打造的「豐邑之森」，位於竹北市高鐵特區六家一路綠園道。該區最大的特色，就是擁有便捷的交通網，舉凡南來北往的中山高速公路竹北交流道、高鐵新竹站，都近在咫尺；甚至距離北二高的竹林交流道，也不過約十分鐘的車程。

由於，高鐵特區內住宅大樓屋齡新、街廓整齊，且公園綠地環繞。便利的人行道、和清幽的水圳步道，讓想悠閒散步者，也無需擔心奔馳呼嘯而過的車輛。

豐邑之森倡導的「隱形的居家生活品質」，是以建築科技與智能內建為指標，提出全新的視野對策、光線日照、聲音控制、智能環境與隔音對策等，要為住戶帶來高生活質量。這座通往森居的風景，在大廳左右兩側形塑兩個景觀前院，並透過室內、戶外無界手法，借景、藏景、框景藝遊味境，讓大廳視覺穿透、綠意風光如一卷山水畫軸，眼前展開一場流動的視覺饗宴。 由豐邑機構與浩瀚開發聯手打造的「豐邑之森」，位於竹北市高鐵特區六家一路綠園道。業者／提供 由豐邑機構與浩瀚開發聯手打造的「豐邑之森」，位於竹北市高鐵特區六家一路綠園道，採戶戶朝南的均質宅規劃。業者／提供

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