日圓還會繼續貶嗎？元大銀：日圓到明年都還會持續貶值

元大金控集團旗下元大投信所發行的日股龍頭企業基金是目前規模最大的日股基金，對於日圓匯率後續的走勢，集團旗下的元大銀行也向客戶出具展望報告，元大銀行指出，日本至少在今年底之前，不會這麼快結束寬鬆貨幣政策，並引述野村證券的看法指出，脫離負利率政策至少要到2025年的上半年才能看到，意謂一直到明年日圓都還會持續貶值。

元大銀行對日圓後續走勢的評估主要基於四個觀點，包括：

1、政策的調整為逐步進行，不會是一步到位：去年以來的全球通膨肆虐期間， 只有日本央行一路無動於衷，甚至如今都還維持負利率政策，努力維持寬鬆環境、提振內需，同時維持相對偏弱的日圓，目的即在擺脫通縮環境，避免當全球通膨回落時，所有努力恐又歸零。因此，即使央行政策有所調整，也會是漸進式的。此外，野村證券也預估，最早要到明年上半央行才會有態度上的轉變、 明年第四季放棄 YCC政策，而脫離負利率政策恐怕要到2025年才會看見。

2、金融市場反應大異其趣：日本讀賣新聞訪問植田後一周，日本股市出現一波漲幅，10年期公債也來到 0.715%，創下2014年初來的新高，而日圓則維持偏弱的格局。 由於日本央行寬鬆立場基調未變，預期日圓因此轉向升值的空間不大，但若貶值幅度過大時，阻貶的干預動作又將出爐，日圓仍將以區間整理為主。

3、日銀仍堅持寬鬆立場，確保成果穩固才會有下一步動作：訪談內容明確表達將在今年年底前獲得足夠的信息和數據，以充分評估2024年春季的工資上漲情況。今年日本的通膨無疑遠超越 2%，但央行評估的目的在於確保此一成果能夠持續。

4、經濟基本面好轉，股匯市長期可能同步走升：日本經濟果若擺脫過去30年的通縮格局，則不需要貶值才能提振經濟，屆時日圓升值與股市走強可能同步發生，這將是最理想的投資環境。

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