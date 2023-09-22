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雙北4新百貨開幕 新店裕隆城周邊房價漲幅居冠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大直的NOKE忠泰樂生活，因周邊豪宅交易量減少，使整體均價較3年前微幅下修。圖／台灣房屋提供
大直的NOKE忠泰樂生活，因周邊豪宅交易量減少，使整體均價較3年前微幅下修。圖／台灣房屋提供

試營運中的新店「YES!LIFE裕隆城」，預計9月28日正式開幕，為大台北南區的消費商圈激起新話題。台灣房屋根據實價登錄資料，統計雙北今年新開幕的4大百貨周邊房價，其中新店裕隆城今年均價來到每坪54.2萬元，較2021年上漲約6.7%，漲幅為4大新百貨冠軍。

漲幅亞軍是預計最快在Q4分區開幕的大巨蛋SOGO CITY，近3年房價從91.6萬元漲至95.1萬元，漲幅約3.8%；東區「Diamond Towers 台北之星」的新光三越，雖僅上漲0.4%，但單價已突破百萬元大關，身價在4大新百貨中居冠。

唯一下修的是4月開幕的大直NOKE忠泰樂生活，周邊均價比2021年微幅下滑2.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地生活機能，但對東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限。

新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過250個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。

房價在雙北四大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為天龍國的核心蛋黃區，且是四大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。

四大新百貨中，僅NOKE忠泰樂生活附近房價微跌2.8%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，過去低屋齡的豪宅交易頻傳，比如指標豪宅「西華富邦」，2021年就有大約20筆交易；但今年大直商圈的房市交易，高價豪宅交易量不比3年前，整體市場以屋齡逾20年的相對低價中古屋為大宗，使該百貨商圈周邊的均價較2021年稍微修正。

2023年雙北新開幕百貨周邊房價漲幅表現。資料來源／台灣房屋
2023年雙北新開幕百貨周邊房價漲幅表現。資料來源／台灣房屋

房價 裕隆城

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