快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

聚積前進上海國際汽車燈具展 大秀車載產品

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

LED驅動IC廠聚積（3527）於近日前進2023上海國際汽車燈具展覽會，本次參展以「迎向電動車新世代」為活動主軸，為參觀者帶來一系列車用照明與車用顯示的相關應用，且同步秀出應用在車頭、車尾及車身等三大領域的產品線，全力搶攻車用LED驅動IC市場。

聚積表示，公司相當看好電動車市場的發展與前景，希望藉此展覽盛會與各方夥伴、業界大廠交流切磋，期盼能在未來激盪出更多創新火花。

聚積科技將攤位分成三大區，分別為車頭區域、車身區域及車尾區域，車頭區域展出的應用為「自適應頭燈、車標燈」；車身區域展出的應用為「方向盤輔助顯示器、車載曲面背光面板」；車尾區域展出的應用為「指示尾燈、貫穿式尾燈」，以下將就每一區域所展示的應用詳加說明。

車載曲面背光面板可以用於現今汽車中控台，藉由大尺寸數位化螢幕取代傳統機械式實體按鈕。透過數位中控台，駕駛可以輕鬆掌握行車資訊、調整車內設定。此應用可以採用聚積科技車用驅動晶片。

單顆可以控制192區區域調光，並具備Hybrid調光技術，所以能夠呈現良好低灰效果。此外，它還擁有大電流和大電壓特性，可以帶來高亮度，可以應對車載曲面背光面板在強光環境下的挑戰。

自適應頭燈能自動調整LED燈的光束以迴避照到對向迎面駛來的車輛，但還是能夠照亮對向車輛的左右兩側的道路，車燈更加靈活、智慧。此應用可以搭載聚積科技車用驅動晶片。該款產品單顆可控制高達48個LED Pixel，其具備單通道大電流特性，並可透過並聯提升驅動電流。

LED 面板 電動車

延伸閱讀

陸一線城房市限購鬆綁

艾笛森迎旺季 衝刺車用

高通中國傳大規模裁員 華為晶片回歸衝擊最大

高通證實在陸裁員 但稱「大規模裁員」、「撤離上海」等說法誇大其詞

相關新聞

影／不妙！年終獎金先行指標出爐 中秋獎金1295元十年新低

中秋節獎金一向被視為年終獎金的先行指標，根據yes123求職網今（22）日公布的最新調查顯示，有41.9%的企業透露，今...

活到老還到老 多國推50年房貸 瑞典最長105年貸貸相傳

馨傳不動產智庫統計全球15個主要國家房貸年限，過半數國家房貸年限介於40年至50年；其中英國、韓國均放寬年限，但法國、加...

台鐵通勤族看過來 這些車站買房不用千萬

台北房價高，許多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，成為台鐵通勤族。永慶房產集團根據實價資料，統計新北基桃平均總價1千萬...

台鐵通勤族必看 北北基桃這些車站房價只要千萬內

受到台北高房價的影響，越來越多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，形成所謂「台鐵通勤族」。永慶房產集團根據實價登錄資料，...

雙北4大新百貨開幕 裕隆城周邊房市添新話題漲幅居冠

試營運中的新店「裕隆城」，預計9月28日正式開幕，為大台北南區的消費商圈激起新話題。台灣房屋根據實價登錄資料，統計雙北今...

台灣房貸年限40年不算高？這國家房貸達百年以上

馨傳不動產智庫統計全球15個主要國家房貸年限，過半數國家房貸年限介於40年至50年；但由於受到各國政府政策態度不一的影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦