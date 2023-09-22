聚積前進上海國際汽車燈具展 大秀車載產品

LED驅動IC廠聚積（3527）於近日前進2023上海國際汽車燈具展覽會，本次參展以「迎向電動車新世代」為活動主軸，為參觀者帶來一系列車用照明與車用顯示的相關應用，且同步秀出應用在車頭、車尾及車身等三大領域的產品線，全力搶攻車用LED驅動IC市場。

聚積表示，公司相當看好電動車市場的發展與前景，希望藉此展覽盛會與各方夥伴、業界大廠交流切磋，期盼能在未來激盪出更多創新火花。

聚積科技將攤位分成三大區，分別為車頭區域、車身區域及車尾區域，車頭區域展出的應用為「自適應頭燈、車標燈」；車身區域展出的應用為「方向盤輔助顯示器、車載曲面背光面板」；車尾區域展出的應用為「指示尾燈、貫穿式尾燈」，以下將就每一區域所展示的應用詳加說明。

車載曲面背光面板可以用於現今汽車中控台，藉由大尺寸數位化螢幕取代傳統機械式實體按鈕。透過數位中控台，駕駛可以輕鬆掌握行車資訊、調整車內設定。此應用可以採用聚積科技車用驅動晶片。

單顆可以控制192區區域調光，並具備Hybrid調光技術，所以能夠呈現良好低灰效果。此外，它還擁有大電流和大電壓特性，可以帶來高亮度，可以應對車載曲面背光面板在強光環境下的挑戰。

自適應頭燈能自動調整LED燈的光束以迴避照到對向迎面駛來的車輛，但還是能夠照亮對向車輛的左右兩側的道路，車燈更加靈活、智慧。此應用可以搭載聚積科技車用驅動晶片。該款產品單顆可控制高達48個LED Pixel，其具備單通道大電流特性，並可透過並聯提升驅動電流。

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