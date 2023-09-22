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上班族中秋節開銷增 今年平均預算7,209元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中秋節即將來臨，根據yes123求職網今（22）日發布的最新調查顯示，有高達八成三上班族透露，今年「有慶祝中秋節」計畫，比例高於去年的80.2%。至於在過中秋開銷部分，上班族平均預算為7,209元，明顯多於去年的6,712元，等於增加497元，增幅為7.4%。

而且每逢中秋節，有高達八成四的人，自認「有烤肉」習慣。其中上班族「最偏好」的食材，在可複選狀況下，主要為：「牛肉片、豬肉片、羊肉片」(60.2%)、「海鮮類」(55.9%)、「雞腿、雞翅」(51.9%)，以及「香腸」(50.3%)、「黑輪、甜不辣」(49.2%)。

其餘喜愛的烤肉食材，又分別是：「玉米」(46.5%)、「牛排、豬排、羊排」(42.8%)、「菇類」(36.3%)，以及「米血」(35%)、「筍類」(30.9%)。

調查也詢問上班族，每逢中秋節期間，會品嚐幾個月餅呢？此次調查發現，平均吃3.5個月餅過節，但其中仍有10.3%的人透露，是「幾乎不吃」月餅的。

假如會應景吃餅過節，心中「最喜歡」哪種口味的月餅呢？在可複選狀況下，排行榜前五名依序為：「蛋黃酥」(41.9%)、「冰淇淋」(40.8%)、「綠豆椪」(37.7%)，以及「鳳梨酥」(36.5%)、「豆沙」(26.6%)。

而在第六到第十名部分，又分別是：「棗泥」(25.6%)、「日式抹茶」(21%)、「台灣茶業」(19.9%)，以及「每年推出的創意口味」(18.7%)、「水果」(16.9%)。

觀察此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在企業無明顯大幅調薪意願下，正值「邊境解封後」的復甦期，或許藉由「假日經濟學」、「連假經濟學」模式：一方面讓勞工朋友們多休息，有助提高工作效率；另一方面，還能同步刺激台灣的「內需經濟」，特別是悶了三年之後，目前正處於「疫情降級」的大環境，更需要透過「國民過節消費」力道，像是出現「中秋報復性烤肉潮」，來持續帶動景氣回溫。

上述「兔年中秋禮金與勞工過節計畫調查」，是由yes123求職網於2023年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共988份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。

中秋節 月餅

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