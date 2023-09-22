築間3大燒肉品牌祭免費吃和牛、送Smile挽肉搶中秋商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
即日起至9月28日，本格和牛燒肉放題週週抽「和牛燒肉吃到飽招待券」。築間餐飲集團提供
即日起至9月28日，本格和牛燒肉放題週週抽「和牛燒肉吃到飽招待券」。築間餐飲集團提供

中秋節烤肉是國人最愛的活動之一，今年中秋節長達4天連續假期，許多民眾已經開始規劃烤肉活動。築間餐飲集團旗下三大燒肉品牌，也祭免費吃和牛、送Smile挽肉等好康，全力搶攻中秋商機。

築間餐飲集團表示，今年中秋節燒肉檔期長達4天連假，旗下三大燒肉品牌：燒肉Smile、本格和牛燒肉放題及絵馬別邸，自開放訂位後截至目前為止，訂位大約八成滿，越接近進中秋節所剩座位將越來越少，預估將會帶動二至三成的業績成長。

2022年疫情趨緩，中秋節烤肉商機大爆發，較2021年成長約三成。築間餐飲集團推估，今年烤肉業績勢必再創新高。

築間餐飲集團特別針對旗下各大燒肉品牌祭出優惠活動吸客。即日起至9月28日，本格和牛燒肉放題週週抽免費享用和牛吃到飽1名，凡於本格和牛燒肉放題官方粉絲專頁留言，有機會獲得「和牛燒肉招待券」乙張。

絵馬別邸推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。

燒肉Smile則推出用餐送「Smile挽肉」，凡於店內消費套餐一份，在Google五星評論/FB打卡/IG地標+打卡，即可獲得「Smile挽肉」乙份，每日限量100份。

絵馬別邸推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。築間餐飲集團提供
絵馬別邸推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。築間餐飲集團提供

中秋節 餐飲 烤肉

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