快訊

經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

金車宣布重返泡麵市場 搶攻百億商機

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
金車平鎮廠生產食品為主，此為外觀。記者何秀玲/攝影
金車平鎮廠生產食品為主，此為外觀。記者何秀玲/攝影

老牌食品廠金車集團二代、總經理李玉鼎今（21）日宣布，今年重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸，因看好疫後食品習慣改變，並首度跨入調理包市場，搶料理「剪刀商機」，油炸麵加調理包產線共投資2億。

金車目前以伯朗咖啡為主力營收占比四成以上，飲料占兩成多，未來希望衝刺不到5%的食品營收。

台灣泡麵市場年產值140億元，談到今年重返競爭激烈的杯麵市場，李玉鼎說，其實金車早在1992年就曾推出杯麵和碗麵，「但沒有做得很成功，後來因此結束掉（泡麵事業）。」30年前泡麵價格便宜，杯麵一杯平均售價15元，但金車當時定價25元，比別人更貴而失敗。

本次疫情讓他發現，人們在家料理時間變長，希望能藉此機會重整泡麵，不但讓杯麵、碗麵重新出發，也切入「剪刀料理」首度跨入調理食品領域，在兩年前就決定做投資。

他認為，泡麵市場並沒有飽和的定義。本次重新推出當年「漢寶」杯麵，是要讓消費者多一種選擇，即使是後發品牌，以特色口味和Q彈麵體，要和競品產生差異化；三種口味包括過往經典「蚵仔味細麵」及「黑胡椒牛肉風味麵」，也推出「海鮮湯麵」，考量到目前環境和物價，定價35元，希望在泡麵市場殺出重圍。

另外，金車今年推出的全新調理包系列「my料理所」，口味有「紅燒牛肉」、「筍絲控肉」、「花生滷豬腳」等台式經典，及「日式咖哩牛」，搶攻剪刀經濟的商機，加上可常溫儲存，希望亦可搶食外出露營大餅。

金車目前食品生產都在桃園平鎮廠，中壢廠主要生產飲料。李玉鼎指出，金車集團最大營收來源是來自咖啡，占比超過四成，酒品占兩成以上，食品營收佔比太少，不到5%，未來將更重視食品這塊領域，調理包也可延伸出家用或火鍋用，期許食品廠能為金車集團帶來更多營收。

老牌食品廠金車集團二代、總經理李玉鼎昨（21）日宣布，今年重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸。記者何秀玲／攝影
老牌食品廠金車集團二代、總經理李玉鼎昨（21）日宣布，今年重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸。記者何秀玲／攝影
金車集團二代、總經理李玉鼎今（21）日宣布，看好宅自煮趨勢，今年跨入調理包市場。記者何秀玲/攝影
金車集團二代、總經理李玉鼎今（21）日宣布，看好宅自煮趨勢，今年跨入調理包市場。記者何秀玲/攝影

泡麵 營收

延伸閱讀

非吃不可先預訂！高雄「阿英上海烤燒餅」開店現人潮，平價又涮嘴的酥脆好味道

單月狂銷750萬包！日人愛上「台灣平價泡麵」 東京貴3倍一樣吃爆

泡麵元老回來了！ 網感動蓋高樓：腦中自動響起廣告歌

鄉民女神颱風天PO吃泡麵照引逾6千印度人眾怒 網猜原因是它

相關新聞

台灣醫材公會特聘五位高級顧問 助力產業高值化發展

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今(21)日舉行第21屆第1次理監事聯席會議，會中正式通過聘任五位高級顧問，以協助新設包括...

麗寶史上最大淡海造鎮案完工 名軒吳泓瑩：自住客撐盤、不怕囤房稅2.0

行政院今（21）日通過「囤房稅2.0」，對此名軒開發（1442）董座吳泓瑩今在「名軒海樂地」完工落成暨國內最大7,600...

亞航樂觀看下半年營運 光纖陀螺儀估2024年初量產

亞航今天召開法人說明會，經營團隊表示，亞航持續拓展軍用業務，並看好商用維修市場需求逐漸強勁，對下半年營運表現看法樂觀；新...

里昂證券看台灣消費產業：看多運動服飾及汽車零組件

里昂證券發布「台灣消費產業」報告指出，投資人對於台灣消費產業的興趣提高，但里昂建議應精選產業及個股。其中，運動服將受惠於...

醫材公會特聘顧問提供建議 黃志芳、李鍾熙等入列

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今天理監事聯席會議，通過聘任5位高級顧問，為公會三大發展目標提供專業意見，包括外貿協會董事...

夠嗆我喜歡！「豬肉太肥？我會叫豬減肥」阿財米糕神回覆 客人就愛這一味

網路時代，許多人去吃飯前會先上網看評價，久而久之，店家在網路上的評價也變得十分重要。但萬一網友只給你這家店最低的「一顆星」該怎麼辦？台中一家米糕店決定正面迎戰網友，據實以告一條條回覆網友留言，中肯的回應在網路瘋傳，讓這家「阿財米糕」變相紅了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦