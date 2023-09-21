金車宣布重返泡麵市場 搶攻百億商機

老牌食品廠金車集團二代、總經理李玉鼎今（21）日宣布，今年重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸，因看好疫後食品習慣改變，並首度跨入調理包市場，搶料理「剪刀商機」，油炸麵加調理包產線共投資2億。

金車目前以伯朗咖啡為主力營收占比四成以上，飲料占兩成多，未來希望衝刺不到5%的食品營收。

台灣泡麵市場年產值140億元，談到今年重返競爭激烈的杯麵市場，李玉鼎說，其實金車早在1992年就曾推出杯麵和碗麵，「但沒有做得很成功，後來因此結束掉（泡麵事業）。」30年前泡麵價格便宜，杯麵一杯平均售價15元，但金車當時定價25元，比別人更貴而失敗。

本次疫情讓他發現，人們在家料理時間變長，希望能藉此機會重整泡麵，不但讓杯麵、碗麵重新出發，也切入「剪刀料理」首度跨入調理食品領域，在兩年前就決定做投資。

他認為，泡麵市場並沒有飽和的定義。本次重新推出當年「漢寶」杯麵，是要讓消費者多一種選擇，即使是後發品牌，以特色口味和Q彈麵體，要和競品產生差異化；三種口味包括過往經典「蚵仔味細麵」及「黑胡椒牛肉風味麵」，也推出「海鮮湯麵」，考量到目前環境和物價，定價35元，希望在泡麵市場殺出重圍。

另外，金車今年推出的全新調理包系列「my料理所」，口味有「紅燒牛肉」、「筍絲控肉」、「花生滷豬腳」等台式經典，及「日式咖哩牛」，搶攻剪刀經濟的商機，加上可常溫儲存，希望亦可搶食外出露營大餅。

金車目前食品生產都在桃園平鎮廠，中壢廠主要生產飲料。李玉鼎指出，金車集團最大營收來源是來自咖啡，占比超過四成，酒品占兩成以上，食品營收佔比太少，不到5%，未來將更重視食品這塊領域，調理包也可延伸出家用或火鍋用，期許食品廠能為金車集團帶來更多營收。 老牌食品廠金車集團二代、總經理李玉鼎昨（21）日宣布，今年重返泡麵市場，睽違30年後杯麵「漢寶」再度回歸。記者何秀玲／攝影 金車集團二代、總經理李玉鼎今（21）日宣布，看好宅自煮趨勢，今年跨入調理包市場。記者何秀玲/攝影

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