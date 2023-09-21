快訊

經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣醫材公會特聘五位高級顧問 助力產業高值化發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣醫材公會舉行第21屆第1次理監事聯席會議，監事會召集人王威（左起）、台大醫院新竹分院院長余忠仁、外貿協會副秘書長李惠玲、衛福部 次長王必勝、理事長李永川、新北市府顧問吳明機、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、中華開發資本董事長何俊輝合影。台灣醫材公會／提供
台灣醫材公會舉行第21屆第1次理監事聯席會議，監事會召集人王威（左起）、台大醫院新竹分院院長余忠仁、外貿協會副秘書長李惠玲、衛福部 次長王必勝、理事長李永川、新北市府顧問吳明機、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、中華開發資本董事長何俊輝合影。台灣醫材公會／提供

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今(21)日舉行第21屆第1次理監事聯席會議，會中正式通過聘任五位高級顧問，以協助新設包括法遵、臨床及行銷三大功能委員會，以推廣醫材產業高值化、國際化及數位化三大發展目標。

這五位高級顧問包括外貿協會董事長黃志芳、新北市政府顧問吳明機、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、臺大醫院新竹臺大分院院長余忠仁，以及中華開發生醫基金董事長何俊輝。五位高級顧問在各自領域均享譽盛名且各有專才，醫材公會特別借重高級顧問群在臨床醫學、生醫產業創新、國際行銷推廣及跨域溝通整合等各項長才，共同協助推動公會的三大發展目標。

本次證書頒發儀式特別邀請衛福部政務次長王必勝、食品藥物管理署署長吳秀梅、經濟部國際貿易局局長江文若、及數位發展部數位產業署署長呂正華，擔任頒證貴賓並頒發證書予本次醫材公會新任高級顧問、副理事長、理監事及三大功能委員會主委。共同見證醫材公會嶄新的氣象，以及助力產業發展的決心。

新任理事長李永川表示，特別感謝五位高級顧問同意擔任公會高級顧問，一起來協助醫材產業進行價值提升。李永川強調，高級顧問有如企業的獨立董事，公會需倚重高級顧問的專業，為公會三大發展目標提供專業意見和建議，積極讓公會成為醫材產業的發展平台。

李永川並期許自己為醫材產業的擺渡人，藉由引入高級顧問的協助，讓台灣醫材產業在高級顧問及公會成員的共同努力下，讓台灣醫材產業發展出自己的獨特性，並且能成功以台灣國家品牌的商業模式邁向國際。

醫材 外貿協會 生技

延伸閱讀

稱陳吉仲非戰之罪 柯建銘籲在野理性面對進口蛋專報

陳吉仲臉書湧逾萬留言 王必勝讚政務官典範、王鴻薇送8個字

台南登革熱防疫資金有缺口 王必勝：已簽呈1.29億元

農業部衛福部展開聯合稽查 王必勝：希望不再有食安疑慮

相關新聞

台灣醫材公會特聘五位高級顧問 助力產業高值化發展

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今(21)日舉行第21屆第1次理監事聯席會議，會中正式通過聘任五位高級顧問，以協助新設包括...

麗寶史上最大淡海造鎮案完工 名軒吳泓瑩：自住客撐盤、不怕囤房稅2.0

行政院今（21）日通過「囤房稅2.0」，對此名軒開發（1442）董座吳泓瑩今在「名軒海樂地」完工落成暨國內最大7,600...

亞航樂觀看下半年營運 光纖陀螺儀估2024年初量產

亞航今天召開法人說明會，經營團隊表示，亞航持續拓展軍用業務，並看好商用維修市場需求逐漸強勁，對下半年營運表現看法樂觀；新...

里昂證券看台灣消費產業：看多運動服飾及汽車零組件

里昂證券發布「台灣消費產業」報告指出，投資人對於台灣消費產業的興趣提高，但里昂建議應精選產業及個股。其中，運動服將受惠於...

醫材公會特聘顧問提供建議 黃志芳、李鍾熙等入列

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今天理監事聯席會議，通過聘任5位高級顧問，為公會三大發展目標提供專業意見，包括外貿協會董事...

夠嗆我喜歡！「豬肉太肥？我會叫豬減肥」阿財米糕神回覆 客人就愛這一味

網路時代，許多人去吃飯前會先上網看評價，久而久之，店家在網路上的評價也變得十分重要。但萬一網友只給你這家店最低的「一顆星」該怎麼辦？台中一家米糕店決定正面迎戰網友，據實以告一條條回覆網友留言，中肯的回應在網路瘋傳，讓這家「阿財米糕」變相紅了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦