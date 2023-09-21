台灣醫材公會特聘五位高級顧問 助力產業高值化發展

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今(21)日舉行第21屆第1次理監事聯席會議，會中正式通過聘任五位高級顧問，以協助新設包括法遵、臨床及行銷三大功能委員會，以推廣醫材產業高值化、國際化及數位化三大發展目標。

這五位高級顧問包括外貿協會董事長黃志芳、新北市政府顧問吳明機、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、臺大醫院新竹臺大分院院長余忠仁，以及中華開發生醫基金董事長何俊輝。五位高級顧問在各自領域均享譽盛名且各有專才，醫材公會特別借重高級顧問群在臨床醫學、生醫產業創新、國際行銷推廣及跨域溝通整合等各項長才，共同協助推動公會的三大發展目標。

本次證書頒發儀式特別邀請衛福部政務次長王必勝、食品藥物管理署署長吳秀梅、經濟部國際貿易局局長江文若、及數位發展部數位產業署署長呂正華，擔任頒證貴賓並頒發證書予本次醫材公會新任高級顧問、副理事長、理監事及三大功能委員會主委。共同見證醫材公會嶄新的氣象，以及助力產業發展的決心。

新任理事長李永川表示，特別感謝五位高級顧問同意擔任公會高級顧問，一起來協助醫材產業進行價值提升。李永川強調，高級顧問有如企業的獨立董事，公會需倚重高級顧問的專業，為公會三大發展目標提供專業意見和建議，積極讓公會成為醫材產業的發展平台。

李永川並期許自己為醫材產業的擺渡人，藉由引入高級顧問的協助，讓台灣醫材產業在高級顧問及公會成員的共同努力下，讓台灣醫材產業發展出自己的獨特性，並且能成功以台灣國家品牌的商業模式邁向國際。

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