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2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

里昂證券看台灣消費產業：看多運動服飾及汽車零組件

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

里昂證券發布「台灣消費產業」報告指出，投資人對於台灣消費產業的興趣提高，但里昂建議應精選產業及個股。其中，運動服將受惠於即將到來的補貨周期，電動車零組件供應商將受惠於中國大陸電動車滲透率提高及歐美政策支持，都是里昂較看好的產業。

就個股來說，里昂的首選是聚陽（目標價505元）、儒鴻（650元）及豐泰（235元），投資評等都是「買進」，此外也看好信邦（410元）及億豐（435元）。

里昂上周舉行投資論壇，發現與會的投資人大多認同紡織股會受惠於補庫存需求，中國大陸及香港的投資人對相關台廠的興趣也提高。投資人大多同意，聚陽已從所謂的休閒服飾景氣循環股，變成不受景氣影響的運動服供應商，即使在景氣下行時，也能維持成長力道。

在汽車零組件方面，里昂最看好電動車相關主題。在大陸，價格競爭有利於提高銷售，電動車滲透率可望提高到45-50%。在歐美，利多則來自於政策規範及明後年將問世的平價電動車車款。里昂看好台廠的順序依次為信邦、貿聯-KY、胡連、順德。

不過，在自行車族群方面，雖然投資人正在等待觸底承接的機會，但里昂認為最糟糕的情況還沒有到。即使在中國大陸的業務佳，但仍不足以彌補歐美仍在去化庫存。

電動車

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