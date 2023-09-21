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台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦 搭鎮海武器系統

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影

台船公司承造海洋委員會1000噸級巡防艦第3艘，今下水典禮命名為「連江艦」，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，配備4支射程120米的高壓水砲；武器系統搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。

台船基隆廠今天舉行「1000噸級巡防艦第3艘連江艦命名下水暨100噸級巡防救難艇PP-10086交船」聯合典禮，立委蔡適應、基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋等出席觀禮。

台船董事長鄭文隆及海洋委員會主委管碧玲共同為連江艦命名揭牌，邀請海洋委員會副主委洪文玲及吳美紅聯合進行下水擲瓶儀式。

連江艦為「籌建海巡艦艇發展計畫」1000噸級巡防艦第3艘，此計畫於106年經行政院核定，規畫107年至116年建造各式艦艇計141艘，其中1000噸級巡防艦計畫建造6艘。

新造1000噸級巡防艦不僅在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升；另同時配備4支水平射程可達120米的高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。

武器系統方面，搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。此外，系統搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負海上警戒任務，肩負我國藍色國土守護者的重責大任。

PP-10086是強化海巡編裝發展方案28艘最後一艘完工交船的100噸級巡防艇，採用優規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力達1200浬以上，為目前海上執法的主力艇。

立委蔡適應表示，海巡署、海委會肩負海彊巡守、保護漁民重責大任，外界可能不容易了解海上執勤的辛苦，連江艦有更好的配備。議長童子瑋說，身為基隆人，這也是值得驕傲的一天，很榮幸以台船基隆廠為首，扛起台灣國艦國造的大旗，也榮耀了基隆。

台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
台船承造千噸級巡防艦第3艘命名連江艦，搭鎮海武器系統。記者游明煌／攝影
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海巡署 台船

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