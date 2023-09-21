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泰國曼谷不動產投資來台招手 大師陳建慶：疫情讓國際買方思考變了

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
大師房屋代理銷售泰國曼谷班納「The Forestias」建案來台招手，該案是泰國開發商MQDC斥資38億美元打造的開發項目，圖為都會青年時尚垂直聚落「Whizdom The Forestias」；大師房屋提供
大師房屋代理銷售泰國曼谷班納「The Forestias」建案來台招手，該案是泰國開發商MQDC斥資38億美元打造的開發項目，圖為都會青年時尚垂直聚落「Whizdom The Forestias」；大師房屋提供

大師房屋董事長陳建慶今（21）日在大師房屋代理銷售泰國開發商MQDC之曼谷班納「The Forestias」建案記者會中表示，新冠疫情後，全球經濟再度重新啟動，全球資金找尋投資標的，東協國家成為全球企業尋找備源製造基地和布局之地，尤其電動車、半導體產業開始大舉進入泰國的東部經濟走廊(EEC)，未來10年國家發展備受看好。

不同的是，陳建慶指出，這波國際買方對泰國不動產投資的目的已不同，過去買方是以資本利得目的持有海外不動產，但經過二、三年的疫情洗禮，買家在海外不動產投資上考量的會是資產配置上、而不是資本利得，在居家工作興起之下，民眾開始思考第二居所的可能性，在地理位置上，台灣跟泰國非常近，泰國不動產自然也成為台灣買方資金配置的重點評估國家之一。

陳建慶表示，曼谷做為泰國最重要的金融商業中心，房價基期明顯低於許多國際城市，因此吸引置產族的眼光。

大師房屋代理銷售泰國曼谷班納「The Forestias」建案，是泰國開發商MQDC斥資38億美元打造的開發項目，全案開發面積約達64公頃，相當於占地2.5個大安森林公園，是擁有56%綠覆率的森林生態社區。

此次MQDC指定大師房屋代理該開發案中的三個指標個案，包括都會青年時尚垂直聚落「Whizdom The Forestias」、層峰菁英森林景觀宅「The Forestias Signature Series」、全包式健康管理休閒宅「The Aspen Tree The Forestias」。大師房屋將在九月23、24日舉辦首次公開展銷會。

大師房屋代理銷售泰國曼谷班納「The Forestias」建案來台招手，該案是泰國開發商MQDC斥資38億美元打造的開發項目；大師房屋提供
大師房屋代理銷售泰國曼谷班納「The Forestias」建案來台招手，該案是泰國開發商MQDC斥資38億美元打造的開發項目；大師房屋提供
大師房屋董事長陳建慶今（21）日在大師房屋代理銷售泰國開發商MQDC之曼谷班納「The Forestias」建案記者會中表示，這波國際買方對泰國不動產投資的目的已不同，過去買方是以資本利得目的持有海外不動產，但經過二、三年的疫情洗禮，買家在海外不動產投資上考量的會是資產配置上、而不是資本利得。陳美玲/攝影
大師房屋董事長陳建慶今（21）日在大師房屋代理銷售泰國開發商MQDC之曼谷班納「The Forestias」建案記者會中表示，這波國際買方對泰國不動產投資的目的已不同，過去買方是以資本利得目的持有海外不動產，但經過二、三年的疫情洗禮，買家在海外不動產投資上考量的會是資產配置上、而不是資本利得。陳美玲/攝影

泰國 曼谷

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