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尾牙報復性回流 企業願在尾牙砸重金犒賞員工甚至指名米其林星級料理

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

隨著疫情趨緩，今年尾牙市場出現報復性回流，大型外燴更是熱門搶手，桌數、桌價都較往年大幅成長。雲品國際表示，今年大型外燴的桌價成長15~20%，桌數成長66%，目前雲品國際已經接單7000桌以上，其中最大單一場次高達1100桌，今年大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長一倍，今年底至明年初的外燴、尾牙宴會桌數也可望挑戰以往紀錄破萬桌以上。

疫後首次尾牙旺季即將到來，今年大型尾牙的銷售提早2個月開跑預定，加上今年農曆過年較晚，銷售期拉長，雲品國際表示，目前承攬的大型尾牙有25%集中在今年12月，75%則落在明年1月。另外因為人力、器材租賃、食材成本上漲，外燴型的大型尾牙售價也將有所調漲，辦理在飯店內的中小型尾牙則維持原客單價。

雲品國際總經理丁原偉表示，今年500至1500桌的大型尾牙回溫的原因，主要是因為疫情趨緩常態化，部分企業累積了3年的預算，因此願意在尾牙砸下重金犒賞員工，更不乏有許多企業顧客指名要加價米其林星級料理入菜單，也可觀察到對經濟復甦的正向表現，更有許多外商、AI供應鏈、電子代工、金控業都將桌數與預算提高，也代表著企業客戶對產業未來發展的信心。

此外，雲品國際表示，規模在500桌以上的大型尾牙宴，於近期皆已下訂完成，25桌以上的中型尾牙也幾乎已定案，10月後接單的都是中小型場次，因產業缺工未解，許多五星飯店無法承接大型尾牙，雲品國際因有去年承辦位於高雄26000人大型外燴的經驗與口碑，並已在年底將餐飲人力補齊，將傾全集團人力調度之優勢執行大型尾牙的任務。

雲品國際指出，目前尾牙詢問電話比去年增加三成，年底的婚宴與尾牙將強碰時間與場地，尤其是周五、六與日，將產生搶日期、搶場地、搶人力的三大趨勢，擁有多元化場域的君品Collection，因延伸君品酒店的服務優勢與多種類別的場地，目前成為許多企業詢問尾牙活動的目標。

尾牙 雲品 疫情

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